Куда пойти в Киеве: лучшие концерты и представления марта

В календаре осталось совсем немного дней до весны. Конечно, природа может подкинуть нам сюрпризов и в марте, но все равно не покидает ощущение, что зима уже позади. А вместе с солнечными днями нас будут радовать и многочисленные арт-события первого весеннего месяца.

Нэнси

Национальный дворец искусств "Украина"

05 марта, 19:00 (билеты)

В 1983 году молодой поэт и музыкант Анатолий Бондаренко из Донецкой области создал группу "Хобби", с которой довольно долго и успешно гастролировал по областным концертным площадкам. В начале 90-х годов коллектив распался, и в 1992-м Бондаренко набрал новый состав музыкантов и придумал для группы название "Нэнси" – в честь девушки-иностранки, в которую он когда-то, еще подростком, влюбился в пионерском лагере. Записанный в том же 1992 году альбом "Дым сигарет с ментолом" сделал группу одной из самых популярных на территории бывшего СССР, а также среди русскоязычной диаспоры по всему миру. Всего за почти 30 лет "Нэнси" выпустила более 20 альбомов и выиграла множество музыкальных конкурсов и наград, а на официальном канале YouTube NensiTV более чем 140 000 000 просмотров клипов и видео с концертов.

К Международному женскому дню любимый коллектив представит грандиозное весеннее шоу, в котором прозвучат новые композиции и хиты, проверенные временем: "Дым сигарет с ментолом", "Чистый лист", "Отель", "Черный кадиллак", "Туман-туман", " Как любил я тебя" и многие другие.

О чем молчат мужчины, или Дикарь Forever

Центр культуры и искусств МВД Украины

07–08 марта, 19:00 (билеты)

Defending the Caveman – один из самых успешных спектаклей в мировой истории, имеет рекорд по продолжительности игры на Бродвее (с момента премьеры в 1996 году сыгран более 700 раз) и входит в Книгу театральных рекордов как самое продолжительное сольное шоу. Сценарий создан по пьесе американского психолога, актера и комика Роба Беккера, которая переведена на 35 языков, а постановки идут на сценах 45 стран.

Украинские зрители увидят эту нашумевшую историю под названием "О чем молчат мужчины, или Дикарь Forever". Это неистовый и прекрасный в своей откровенности монолог одного актера о столкновении между мужским и женским мирами и способы понять и наладить взаимодействие между ними. В главной роли – известный театральный и киноактер Дмитрий Суржиков.

"Друга Ріка" – концерт к 15-летию альбома "Рекорди"

ATLAS

7 марта, 19:00 (билеты)

26 апреля 2005 года вышел третий альбом группы "Друга Ріка", который назывался "Рекорди". Диск содержал наибольшее количество композиций, которые впоследствии стали хитами, а песня "Так мало тут тебе" 32 недели находилась на вершине украинских хит-парадов.

Сейчас, спустя 15 лет после выхода этой пластинки, она остается актуальной и звучит так, будто представлена только вчера. По словам лидера группы Валерия Харчишина, само название задумывалось ими не как "рекорды" в обычном смысле слова, а как соответствие слова "записи", которое тогда казалось банальным. И хотя альбом действительно стал рекордным по количеству продаж и получил большую популярность, не все композиции из "Рекордів" за эти годы выполнялись активно, некоторые из них, кажется, ждали подходящего момента, чтобы получить новое прочтение и восприятие. В частности, такие концептуальные вещи, как "Сам собі острів", "Шоу", "Падали" и "Секс на драйв" в то время оказались непростыми как для слушателей, так и для самих исполнителей. А теперь, уверены, музыканты, все будет иначе, ведь они все вместе выросли и смогут наиболее полно прочувствовать настоящую группу "Друга Ріка".

7 марта 2020 наши любимцы выйдут на сцену клуба ATLAS, чтобы сыграть "Рекорди" вживую и полностью впервые за 15 лет. И приглашают всех поклонников вспомнить прошлое, чтобы познакомить его с будущим.

The 69 Eyes

ATLAS

11 марта, 19:00 (билеты)

Финские рокеры, известные своими готическими балладами, в этом году отмечают 30-летие группы, и в рамках юбилейного мирового тура посетят Украину. В сентябре 2019-го музыканты выпустили свой новый, уже 12-й, альбом – West End. Собственный стиль в музыке The 69 Eyes определяют как гот-н-ролл, по сути это смесь глэм-рока и готик-рока. Новый диск создан в лучших традициях "вампирской" тематики коллектива – артисты уверены, что наш мир неизбежно движется в сторону своего уничтожения, а их альбом станет сумасшедшей пляской на руинах планеты. Всех, кто хочет присоединиться к мрачному празднованию "смерти Вселенной", приглашают на мистическую вечеринку от The 69 Eyes во главе с их фронтменом Юрки Линнанкиви.

Театр "Киев Модерн-балет" – "Женщины в ре-миноре" и "Долгий рождественский обед"

Киевский театр оперы и балета для детей и юношества

14 марта, 19:00 (билеты)

Два одноактных балета от театра "Киев Модерн-балет" – коллектива, который получил 5 премий "Киевская пектораль" за лучшие спектакли года и активно гастролирует в Украине и за рубежом.

На создание спектакля "Женщины в ре миноре" Раду Поклитару вдохновила легендарная композиция Иоганна Себастьяна Баха – концерт №1 для клавира с оркестром/ре минор. Балетмейстер назвал ее трагической историей о несуществующей женской дружбе, которая становится поводом для развертывания чрезвычайно сложных многофигурных композиций и пронзительных дуэтных фрагментов. По сюжету здесь действует 17 главных героинь, и партии женщин выполняют мужчины.

"Долгий рождественский обед" – это балет-размышление о жизни нескольких поколений семьи Байярд, что показано через встречи на рождественских обедах. В процессе празднования перед публикой предстают главные герои и их судьбы. Люди умирают, не оставляя после себя ничего, за что их бы вспоминали следующие поколения, и побуждают зрителей задуматься, отличаются ли они хоть немного от персонажей. Этот спектакль о быстротечности жизни и о том, что не стоит наполнять ее бесполезными делами, а помнить, как дорого стоит наше время на Земле.

Rock Symphony

Национальный дворец искусств Украина

20–22 марта, 19:00 (билеты)

Грандиозное шоу, созданное продюсерской компанией "Альянс Шатро" в 2015 году, в котором на сцене выступают симфонический оркестр, рок-группа и хор. Этот мощнейший концерт звучит как цельное произведение, композиции сменяют друг друга незаметно, а зрители неожиданно для самих себя становятся участниками действа вместе со 160 артистами, задействованными в программе. Шоу уже 5 лет проходит с аншлагами во многих странах мира, ведь прекрасное исполнение, мастерская сценография и шикарные спецэффекты вызывают невероятные эмоции у аудитории любого возраста.

С 20 по 22 марта на сцене Национального дворца искусств "Украина" компания представит новую программу в двух отделениях с антрактом.



Мировые звезды аргентинского танго

Киевский национальный академический театр оперетты

23 марта, 19:00 (билеты)

27 марта в мире отмечается День театра. К этому празднику и в рамках международного тура в столице состоится бенефис выдающихся мастеров страстного аргентинского танца. На сцене Киевского национального академического театра оперетты в сопровождении итальянского танго-оркестра Tango Spleen Orquesta выступят всемирно известные танцоры, многократные чемпионы мира Симоне Фаччини и Джоя Аббалле. Эта харизматичная пара давно завоевала любовь зрителей своими виртуозными номерами, полными страсти и одновременно романтичными.

Также зрителей ждет сюрприз – в вечере танца примет участие еще один несравненный артист, аргентинский хореограф и преподаватель Эмилио Корнехо, который много лет входит в число лучших на мировой сцене.

Танцевальный вечер пройдет при поддержке посольства Аргентинской Республики в Украине. Зрителей порадуют насыщенным живым звуком, изысканной музыкой и прекрасным вокалом.

Балет Autobiography. Компания Уэйна МакГрегора

Международный центр культуры и искусств

29–30 марта, 19:30 (билеты)

Компания Studio Wayne McGregor успешно работает с 1992 года, а ее руководитель постоянно экспериментирует с жанрами и налаживает сотрудничество с учеными и техническими специалистами для создания своих новейших постановок. Уэйн МакГрегор известен во всем мире благодаря прогрессивным идеям, которые он уже много лет последовательно внедряет в искусстве классического балета. В 2006 году он стал хореографом-резидентом Королевского балета Великобритании, причем Уэйн – первый сторонник жанра контемпорари среди балетмейстеров, работавших на этой должности. Также знаменитый британец ставит хореографию для многих балетных трупп мира, для кино и других художественных проектов.

Этой весной Уэйн МакГрегор впервые приедет в Украину. На сцене Международного центра культуры и искусств выдающийся хореограф представит созданный в 2017 году балетный спектакль "Автобиография". Этот постановка для автора особая, ведь в основу сюжета положены хореографические портреты в сочетании с научной расшифровкой генетического кода МакГрегора. Таким образом, соавторами "Автобиографии" стали выдающиеся ученые-генетики. Музыку написала молодая артистка Jlin, которая еще на так давно работала на металлургическом комбинате, а сейчас считается одним из самых известных электронных музыкантов.