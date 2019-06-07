Куда пойти в Киеве в июне: самые крутые и незабываемые концерты

Куда пойти в Киеве в июне (коллаж РБК-Украина)

Лучшие концерты и фестивали, которые пройдут в июне в столице Украины - в подборке Styler

Июнь 2019 будет щедрым на крутые концерты, интересные городские фестивали и другие яркие ивенты. О лучших событиях первого летнего месяца Styler расскажет в специальной подборке.

VIDEOZHARA

Арт-завод Платформа

8-9 июня, 12:00

Стоимость: 449-1899 грн (приобрести билеты)

VIDEOZHARA возвращается и приглашает всех на самый хайповый фестиваль для YouTube / Instagram-блогеров и их подписчиков. 8 и 9 июня, арт-завод Платформа, 15 тематических зон, 9 сцен, десятки тысяч человек и несколько сотен ведущих отечественных блогеров: XO Life, Катя Адушкина, Алена Венум, Влад Бумага "А4", Настя Гонцул, Halber, Pupsi Kira, Eugene Sagaz и многие-многие другие! Кроме того, гостей фестиваля ждут музыкальные и танцевальные шоу, бьюти-мероприятия, баттлы между блогерами, спортивные и геймерские соревнования и специальная детская зона с интересными играми. Приходите на самое грандиозное событие в мире украинского YouTube-комьюнити!

VIDEOZHARA

Лето на ВДНГ

Май-сентябрь, с 10:00 (информация и расписание)

Самое крутое место в столице для семейного отдыха открывает новый сезон городских развлечений. Кто хочет получить порцию впечатлений и насладиться замечательным пространством ВДНГ, которое этим летом превратится в главную пикник-зону Киева? Развлечений планирует быть предостаточно: выступления музыкантов, стендап-комиков, кинопоказы и dj-сеты, фудкорты, бары, спортивные локации и детские площадки – всё, что может предложить современному человеку европейский город. Расписание мероприятий, фестивалей и других ивентов, а также всю необходимую информацию, вы можете найти на сайте проекта.

Лето на ВДНГ

Cigarettes After Sex

‘Atlas

14 июня, 20:00

Стоимость: 990-2090 грн (приобрести билеты)

В июне 2017 года вышел первый полноценный студийный альбом американской поп-рок группы Cigarettes After Sex, которая до этого большую часть своего творчества постоянно размещала в социальных сетях. Эффект был мгновенный – на родине альбом признали одной из лучших записей года, в Великобритании пластинка заняла второе место в списке независимых релизов. И популярность группы растет с каждым днем, с каждым выпущенным релизом, с каждым посягательством на тему любви и жанр эмбиент-музыки. Медленные, тягучие, сексуальные и минималистичные – даже на живых выступлениях слушателей от музыки не отвлекает ничего лишнего. С возвращением, Cigarettes After Sex!

Cigarettes After Sex

Белые ночи

Арт-завод Платформа

14 июня, 20:00

Стоимость: 550-650 грн (приобрести билеты)

Лето – это вечеринки под открытым небом, музыкальные фестивали, общение, отдых и веселье. Если гореть, то ярко, так ярко, чтобы ночь стала ярче самого жаркого дня. Уже который год на Арт-заводе Платформа проходит мероприятие, которое как нельзя лучше подходит для наших амбициозных желаний – это "Белые ночи"! Вам повезло наткнуться на природное явление, которое характерно для районов, близких к Полярному кругу, но для Киева это одна из самых любимых и популярных вечеринок в году: более 100 артистов различных направлений, 5 танцполов, фото- и чиллаут-зоны, маппинг и световые инсталляции в духе лучших европейских тусовок – и это только часть события, которое обеспечит всех причастных яркими эмоциями!

Белые ночи

Maruv

Stereo Plaza

14 июня, 20:00

Стоимость: 590-2990 грн (приобрести билеты)

Украинская певица Maruv успела прославиться, выпустить два альбома, получить рекордное количество номинаций украинских музыкальных премий, выйти с гордо поднятой головой победительницей из скандала вокруг национального отбора "Евровидения" и покорить с новым альбомом половину европейских чартов. Клип на мега-популярный "Dunk Groove" собрал уже больше 111 миллионов просмотров, да и остальные клипы пользуются вирусной популярностью среди поклонников. И вся эта слава обрушилась на Maruv ещё до первого сольного концерта, который 14 июня пройдет в Stereo Plaza.

Maruv

Tokio Hotel

‘Atlas

17 июня, 20:00

Стоимость: 1399-2999 грн (приобрести билеты)

На момент основания Tokio Hotel в далеком 2001 году, когда ее участникам было не больше 12-14 лет, но коллектив стал музыкальным феноменом в Германии и приобрел мировой популярности. А все началось с местного конкурса талантов в небольшом музыкальном клубе, где, как это часто и случается, по счастливой случайности оказался популярный продюсер. Сегодня Tokio Hotel празднуют 15-летие на сцене, которое совпало с выходом их нового альбома Melancholic Paradise – какие же сюрпризы ждут нас 17 июня в Atlas? Музыканты взрослеют, как и фанаты, поэтому всем будет интересно услышать как эволюционировала одна из самых популярных в 2000-х групп в мире.

Tokio Hotel

Макс Корж

Стадион "Динамо"

20 июня, 19:00

Стоимость: 499-549 грн (приобрести билеты)

Белорусский певец и автор песен Макс Корж вполне заслуженно пользуется всенародной любовью. В его музыке есть что-то большее, чем просто пацанская лирика, а история успеха самого артиста вдохновляет многих поклонников на собственные свершения. Если отмести все личные симпатии, то на поверхности всё равно останется исполнитель, способный завести целый стадион фанатов и устроить им лучшую вечеринку в жизни, а это многого стоит! Настало время Киеву испытать это на собственном опыте, но для этого не забудьте прийти 20 июня на стадион "Динамо"!

Макс Корж

Напомним, что в июле в Киеве в третий раз состоится одно из самых запоминающихся музыкальных событий — UPark Festival.