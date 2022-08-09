Куда исчезают носки в стиральной машине и как этого избежать

Потеря носков в стиральной машине - очень распространенная ситуация. Выдвигается множество различных причин этого явления и версий возможного местонахождения этих предметов гардероба.

Где искать потерянные носки

Существует несколько основных причин исчезновения носков в стиральной машине в процессе стирки.

В частности, носки могут попасть под резиновую манжету, расположенную рядом с люком-иллюминатором, которая предусмотрена для обеспечения герметичности. Порой уплотнительные резинки бывают недостаточно упругими. В этом случае при вращении барабана уплотнительная манжета сильно растягивается и под нее с легкостью может попасть носок.

Также маленькие детские носки могут в процессе стирки попасть в щель между барабаном и баком и застрять там надолго. Достать можно лишь через отверстие для нагревательного элемента, но для этого нужно частично разобрать стиральную машину.

Одной из наиболее распространенных причин исчезновения подобных вещей в стиральной машине может оказаться постельное белье, куда носки нередко забиваются во время стирки.

Как не потерять носки

Положите носки в старую футболку

Вам понадобится только старая футболка, желательно белая, чтобы не испортить носки. Нужно поместить носки внутрь одежды и завязать, чтобы создать своеобразный мешок. Также можно использовать специальную сетку для стирки.

Соедините носки булавкой

Еще один простой прием, чтобы не потерять носки, это связать их булавкой или даже прищепкой. Этот способ легкий, практичный и очень эффективный для сортировки чистого белья.

Покупайте носки одного цвета

Всегда полезно покупать несколько пар носков одного цвета. Даже если вы потеряете носок, у вас всегда будет возможность взять другую.