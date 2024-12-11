Яку вечерю для довголіття мають їсти українці? Це всім відома страва

Довголіття - мрія багатьох, і одним із ключових факторів є здорове харчування. Дієтологи нагадують, що ідеальна вечеря для українців може бути зовсім простою і давно знайомою.
Що ж саме треба їсти для довгого життя в Україні - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Йдеться про пісний або овочевий борщ - традиційну страву, яка не лише смачна, але й неймовірно корисна.
Безліч вітамінів та антиоксидантів
У складі борщу є буряк, морква, капуста, цибуля та зелень - джерела вітамінів A, C, E, а також корисних мікроелементів. Антиоксиданти, які містяться в овочах, сприяють зниженню запальних процесів і підтримці імунітету.
Легка засвоюваність
Борщ є легкою стравою для травлення, особливо якщо приготувати його з мінімумом жиру. Вечеря на основі борщу забезпечує ситість без перевантаження організму перед сном.
Підтримка здоров’я серця
Відсутність важких жирів у пісному борщі допомагає знижувати рівень холестерину, що позитивно впливає на серцево-судинну систему.
Економічність та доступність
Усі інгредієнти для приготування борщу є доступними в будь-яку пору року та не потребують великих витрат.
Борщ, приготований із дотриманням цих порад, стане ідеальною вечерею для тих, хто прагне підтримувати здоров’я та довголіття. Традиційна українська страва вкотре доводить свою універсальність і користь.
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В матеріалі використані джерела - сайт Євгена Клопотенка, Facebook-сторінка дієтолога Оксани Скиталінської, Facebook-сторінка дієтолога Світлани Фус.