Яку обов'язкову умову для стосунків має кожен знак Зодіаку: у Риб - чесність, у Скорпіонів - довіра
Кожен бачить по-різному, і якщо для одних на першому місці - довіра, то для інших, наприклад, уміння зберігати особистий простір.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає, які очікування від стосунків має кожен знак Зодіаку.
Овен
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти зможеш побороти своє хвилювання".
Овен - енергійний знак, який прагне бути у вирі подій, тому партнери мають відповідати його ритму, інакше він швидко втратить інтерес.
Телець
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо тобі подобається бути вдома".
Тельці - це домосіди, які люблять комфорт, обожнюють проводити час вдома, обіймаючись на дивані, насолоджуючись смачною їжею та цікавим шоу.
Близнюки
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо твої навички спілкування на висоті".
Шлях до серця Близнюків - жарти, флірт і легкість у спілкуванні.
Рак
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти вмієш слухати".
Ракам важливо, щоб їх чули та підтримували, тож уміння слухати тут надзвичайно цінується.
Лев
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти вмієш висловлювати свої почуття".
Леви люблять чути, які вони чудові, й потребують партнерів, які обсипатимуть їх компліментами та не боятимуться власних почуттів.
Якими бачить стосунки кожен знак Зодіаку (фото: unsplash.com)
Діва
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти дозволиш мені взяти на себе ініціативу".
Діви обожнюють керувати та приймати рішення, і їм потрібен партнер, який дозволить їм це робити.
Терези
"Я буду зустрічатися з тобою, якщо ти не будеш залишати мене в сумнівах".
Терези прагнуть простих, зрозумілих стосунків без зайвих таємниць і здогадок, тому важливо чітко показувати їм свої почуття.
Скорпіон
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти даси мені відчуття безпеки".
Скорпіонам важко відкриватися, але якщо вони відчують безпеку - можуть стати відданими партнерами.
Стрілець
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти готовий до захопливої подорожі".
Стрільці обожнюють пригоди та шукають партнера, готового до нових емоцій і переживань.
Які очікування від стосунків має кожен астрологічний символ (фото: unsplash.com)
Козоріг
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо тобі подобається, коли тебе засипають любов’ю".
Козороги не бояться проявляти свої почуття, особливо на початку стосунків, і вони будуть засипати партнера увагою та подарунками.
Водолій
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти маєш своє окреме життя".
Водолії цінують власний простір і не хочуть кардинальних змін у своєму житті через стосунки.
Риби
"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти захочеш бути чесним зі мною".
Риби цінують глибокі розмови та прагнуть щирості, відкритості й відвертості, що допомагає їм будувати довірливі стосунки.
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