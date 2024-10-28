Яку обов'язкову умову для стосунків має кожен знак Зодіаку: у Риб - чесність, у Скорпіонів - довіра

Кожен бачить по-різному, і якщо для одних на першому місці - довіра, то для інших, наприклад, уміння зберігати особистий простір.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає, які очікування від стосунків має кожен знак Зодіаку.

Овен

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти зможеш побороти своє хвилювання".

Овен - енергійний знак, який прагне бути у вирі подій, тому партнери мають відповідати його ритму, інакше він швидко втратить інтерес.

Телець

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо тобі подобається бути вдома".

Тельці - це домосіди, які люблять комфорт, обожнюють проводити час вдома, обіймаючись на дивані, насолоджуючись смачною їжею та цікавим шоу.

Близнюки

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо твої навички спілкування на висоті".

Шлях до серця Близнюків - жарти, флірт і легкість у спілкуванні.

Рак

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти вмієш слухати".

Ракам важливо, щоб їх чули та підтримували, тож уміння слухати тут надзвичайно цінується.

Лев

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти вмієш висловлювати свої почуття".

Леви люблять чути, які вони чудові, й потребують партнерів, які обсипатимуть їх компліментами та не боятимуться власних почуттів.

Якими бачить стосунки кожен знак Зодіаку (фото: unsplash.com)

Діва

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти дозволиш мені взяти на себе ініціативу".

Діви обожнюють керувати та приймати рішення, і їм потрібен партнер, який дозволить їм це робити.

Терези

"Я буду зустрічатися з тобою, якщо ти не будеш залишати мене в сумнівах".

Терези прагнуть простих, зрозумілих стосунків без зайвих таємниць і здогадок, тому важливо чітко показувати їм свої почуття.

Скорпіон

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти даси мені відчуття безпеки".

Скорпіонам важко відкриватися, але якщо вони відчують безпеку - можуть стати відданими партнерами.

Стрілець

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти готовий до захопливої подорожі".

Стрільці обожнюють пригоди та шукають партнера, готового до нових емоцій і переживань.

Які очікування від стосунків має кожен астрологічний символ (фото: unsplash.com)

Козоріг

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо тобі подобається, коли тебе засипають любов’ю".

Козороги не бояться проявляти свої почуття, особливо на початку стосунків, і вони будуть засипати партнера увагою та подарунками.

Водолій

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти маєш своє окреме життя".

Водолії цінують власний простір і не хочуть кардинальних змін у своєму житті через стосунки.

Риби

"Я буду зустрічатися з тобою, лише якщо ти захочеш бути чесним зі мною".

Риби цінують глибокі розмови та прагнуть щирості, відкритості й відвертості, що допомагає їм будувати довірливі стосунки.