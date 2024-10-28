Какое обязательное условие для отношений имеет каждый знак Зодиака: у Рыб - честность, у Скорпионов - доверие

Каждый видит по-разному, и если для одних на первом месте - доверие, то для других, например, умение сохранять личное пространство.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, какие ожидания от отношений имеет каждый знак Зодиака.

Овен

"Я буду встречаться с тобой, только если ты сможешь побороть свое волнение".

Овен - энергичный знак, стремящийся быть в водовороте событий, поэтому партнеры должны соответствовать его ритму, иначе он быстро потеряет интерес.

Телец

"Я буду встречаться с тобой, только если тебе нравится быть дома".

Тельцы - это домоседы, которые любят комфорт, обожают проводить время дома, обнимаясь на диване, наслаждаясь вкусной едой и интересным шоу.

Близнецы

"Я буду встречаться с тобой, только если твои навыки общения на высоте".

Путь к сердцу Близнецов - шутки, флирт и легкость в общении.

Рак

"Я буду встречаться с тобой, только если ты умеешь слушать".

Ракам важно, чтобы их слышали и поддерживали, поэтому умение слушать здесь очень ценится.

Лев

"Я буду встречаться с тобой, только если ты умеешь выражать свои чувства".

Львы любят слышать, как они прекрасны, и нуждаются в партнерах, которые будут осыпать их комплиментами и не боятся собственных чувств.

Какими видит отношения каждый знак Зодиака (фото: unsplash.com)

Дева

"Я буду встречаться с тобой, только если ты разрешишь мне взять на себя инициативу".

Девы обожают управлять и принимать решения, и им нужен партнер, который позволит им это делать.

Весы

"Я буду встречаться с тобой, если ты не будешь оставлять меня в сомнениях".

Весы стремятся к простым, понятным отношениям без лишних тайн и догадок, поэтому важно четко показывать им свои чувства.

Скорпион

"Я буду встречаться с тобой, только если ты дашь мне ощущение безопасности".

Скорпионам трудно открываться, но если они ощутят безопасность - могут стать преданными партнерами.

Стрелец

"Я буду встречаться с тобой, только если ты готов к увлекательному путешествию".

Стрельцы обожают приключения и ищут партнера, готового к новым эмоциям и переживаниям.

Какие ожидания от отношений каждый астрологический символ (фото: unsplash.com)

Козерог

"Я буду встречаться с тобой, только если тебе нравится, когда тебя засыпают любовью".

Козероги не боятся проявлять свои чувства, особенно в начале отношений, и они будут засыпать партнера вниманием и подарками.

Водолей

"Я буду встречаться с тобой, только если ты имеешь свою отдельную жизнь".

Водолеи ценят собственное пространство и не хотят кардинальных перемен в своей жизни из-за отношений.

Рыбы

"Я буду встречаться с тобой только если ты захочешь быть честным со мной".

Рыбы ценят глубокие разговоры и стремятся к искренности, открытости и откровенности, что помогает им строить доверительные отношения.