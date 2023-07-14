Яку частину тіла ви миєте в душі першою, така ви і людина (тест)

Ви знали, що за частиною тіла, яку ви першою намилюєте, коли приймаєте душ, можна визначити, яка ви людина? Кажуть, цей нюанс має важливе значення для характеристики кожного з нас.

Чи має право на життя така "теорія", дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Виберіть один з варіантів:

Голова

Груди

Пахви

Обличчя

Плечі

Інше

Як розшифрувати відповіді

Якщо ви спершу миєте голову

Ви - артистична особистість, любите мріяти і літати в хмарах.

Часто вам не вистачає наполегливості, але водночас ви можете досягти того, чого не можуть інші.

Гроші - не найголовніше у вашому житті, а от дружба - навпаки, дуже важлива.

Ви чудовий коханець (коханка), тому що завжди відкриті новому і прагнете незвичних відчуттів і враженнях.

Вам підійде у партнери по життю той, хто в першу чергу миє груди.

Якщо ви миєте груди

Вас можна назвати практичною людиною. Ви дуже прямолінійні і цінуєте зручність.

А ще ви ненавидите, коли вас відволікають від справ, і не переносите, коли люди не розділяють вашу точку зору.

Ви хороший коханець (коханка), любите експерименти.

Найкращий союз з тими, хто миє голову в першу чергу.

Якщо спершу ви миєте пахви

Ви - надійна, працьовита людина, а також цілком приземлена натура, але в хорошому сенсі цього слова.

Часто всією душею ви прагнете допомогти оточуючим, але не завжди відчуваєте нещирість. Ви можете втрапити в пастку тих, хто захоче скористатися вашою добротою.

Як коханець (коханка) ви досить посередні, тож вам варто внести трохи різноманітності в ваше сексуальне життя.

Кращим партнером для вас стане той, хто першим ділом миє плечі.

Якщо ви миєте обличчя

Для тих, хто насамперед миє обличчя, гроші - питання першорядної важливості. Ви підете багато на що, аби досягти багатства. Чесність і гідність при цьому відходять на другий план.

У друзі ви вибираєте "корисних" людей, а життя для вас - смуга перешкод, яку треба подолати.

Оточуючим складно зрозуміти вас, але їхня думка вас мало хвилює.

Ви - посередній коханець (коханка), тому що занадто захоплені отриманням задоволення, а не тим, як доставити його.

Найкраще ви поладите з тим, хто вибирає "інше".

Якщо ви миєте плечі

Ви часто не отримуєте те, до чого прагнете, і можете відчувати себе нещасливими.

Ви вважаєте, що людям ви не дуже симпатичні і, захищаючись від негативу, ви прагнете проводити час на самоті.

Часто ви шукаєте розраду в азартних іграх чи алкоголі. Гроші і влада важливі для вас, але удача часто підводить.

Коханець (коханка) з вас такий собі, тож вам буде складно знайти партнера по життю.

Ті, хто миє пахвові западини в першу чергу - ваш єдиний шанс.

Якщо ви миєте "інше"

Коли ви заходите в душ, ви миєте спершу ноги, руки, або "цікаві місця"? Безсумнівно, у вас є внутрішня сила, але людям буває дуже складно її роздивитися.

Вам варто розвинути в собі жилку авантюризму і навчитися показувати потенціал, закладений у вас, адже глибоко всередині - ви цікава особистість з дуже небагатьма недоліками.

Ви - посередній коханець (коханка), який має багато різних фантазій, але вам не вистачає сміливості, щоб їх реалізувати.

Найкраще партнерство з тими, хто першим ділом миє обличчя.