Какую часть тела вы моете в душе первой, такой вы и человек (тест)

Вы знали, что по части тела, которую вы первой намыливаете, принимая душ, можно определить, какой вы человек? Говорят, что этот нюанс имеет важное значение для характеристики каждого из нас.

Имеет ли право на жизнь такая "теория", узнайте из материала Styler дальше.

Выберите один из вариантов:

Голова

Грудь

Подмышки

Лицо

Плечи

Другое

Как расшифровать ответы

Если вы сначала моете голову

Вы - артистическая личность, любите мечтать и витать в облаках.

Часто вам не хватает настойчивости, но вы можете достичь того, чего не могут другие.

Деньги - не самое главное в вашей жизни, а вот дружба - наоборот, очень важна.

Вы прекрасный любовник (любовница), потому что всегда открыты новому и стремитесь к необычным ощущениям и впечатлениям.

Вам подойдет в партнеры по жизни тот, кто в первую очередь моет грудь.

Если вы моете грудь

Вас можно назвать практичным человеком. Вы очень прямолинейны и цените удобство.

А еще вы ненавидите, когда вас отвлекают от дел, и не переносите, когда люди не разделяют вашу точку зрения.

Вы хороший любовник (любовница), любите эксперименты.

Лучший союз с теми, кто моет голову в первую очередь.

Если сначала вы моете подмышки

Вы - надежный, трудолюбивый человек, а также вполне приземленная натура, но в хорошем смысле этого слова.

Часто всей душой вы хотите помочь окружающим, но не всегда чувствуете неискренность. Вы можете попасть в ловушку тех, кто захочет воспользоваться вашей добротой.

Как любовник (любовница) вы достаточно посредственны, так что вам стоит внести немного разнообразия в вашу сексуальную жизнь.

Лучшим партнером для вас станет тот, кто первым делом моет плечи.

Если вы моете лицо

Для тех, кто прежде всего моет лицо, деньги - вопрос первостепенной важности. Вы пойдете на многое, чтобы достичь богатства. Честность и достоинство при этом уходят на второй план.

В друзья вы выбираете "полезных" людей, а жизнь для вас - полоса препятствий, которую нужно преодолеть.

Окружающим сложно вас понять, но их мнение вас мало волнует.

Вы - посредственный любовник (любовница), потому что слишком увлечены получением удовольствия, а не тем, как доставить его.

Лучше всего вы поладите с тем, кто выбирает "другое".

Если вы моете плечи

Вы часто не получаете того, к чему стремитесь, и можете чувствовать себя несчастливыми.

Вы считаете, что людям вы не очень симпатичны и, защищаясь от негатива, вы хотите проводить время в одиночестве.

Часто вы ищете утешение в азартных играх или алкоголе. Деньги и власть важны для вас, но удача часто подводит.

Любовник (любовница) из вас такой себе, так что вам будет сложно найти партнера по жизни.

Те, кто моет подмышечные впадины в первую очередь - ваш единственный шанс.

Если вы моете "другое"

Когда вы заходите в душ, вы моете сначала ноги, руки или "интересные места"? Несомненно, в вас есть внутренняя сила, но людям бывает очень сложно ее рассмотреть.

Вам следует развить в себе жилку авантюризма и научиться показывать потенциал, заложенный в вас, ведь глубоко внутри - вы интересная личность с очень немногими недостатками.

Вы - посредственный любовник (любовница), имеющий много разных фантазий, но вам не хватает смелости, чтобы их реализовать.

Лучшее партнерство с теми, кто первым делом моет лицо.