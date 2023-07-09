Якщо дуже ліньки або немає часу: 5 простих кроків для швидкого прибирання квартири

Дім для вас, а не ви для нього

За філософією Девіс людина існує не для того, щоб бути прислугою для свого простору. Навпаки - ваш простір існує, щоб служити людині. І найголовніше – це ваш комфорт та затишок у власному будинку.

Прибирання – одна з основних частин побуту, і без наведення чистоти та краси обійтися повністю не вийде. Але зробити це заняття не дуже важким і витратним за часом і силами - цілком реально.

Як швидко навести лад у будинку

1. Зберіть сміття. Візьміть пакет для сміття і пройдіться по всіх приміщеннях в будинку. Зберіть усе непотрібне.

2. Починайте прибирання з миття посуду. Зазвичай це завдання залишають наостанок, але експерт рекомендує саме з нього розпочинати прибирання.

Можна використовувати як спеціальні засоби, так і домашні – соду, оцет та лимонний сік. Вони чудово впораються з будь-яким забрудненням. А ще сода допоможе швидко видалити бруд і плями з усіх робочих поверхонь на кухні та видалити неприємний запах із холодильника.

3. Складіть речі. Якщо вони розкидані в хаосі по всьому будинку, то зберіть в одну купу і розсортуйте. Брудний одяг – у кошик для білизни. Використаний, але чистий – окремо. Брудний розкладіть за кольорами та тканинами. Делікатні речі залиште для ручного прання, а решту відправте в пральну машину і поставте режим економного прання.

4. Розкладіть всі речі на місця. Книги - на книжкову полицю, іграшки - у спеціальну скриньку, рушники - у прання чи у ванну, одяг та взуття - у шафу.

5. Займіться речами, які не мають свого місця. Такі речі є практично в кожному будинку і саме вони часто створюють хаос у будинку і спричиняють безладдя. Зберіть їх в один ящик.

Якщо є час зараз – розсортуйте їх та знайдіть кожному предмету своє місце. Якщо часу чи сил немає - відставте цей ящик убік і займайтеся ним тоді, коли у вас буде можливість для цього.

За словами Девіс, після цих 5 кроків навести чистоту в будинку буде значно легше. Пройтися пилососом або шваброю по простору, що звільнився, витерти пил - займе не більше півгодини.

Далі варто проводити таку ревізію регулярно і ви зрозумієте, що на реальне прибирання у вас йтиме в рази менше часу та сил.