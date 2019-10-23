Крысы размером с собаку: киевский супермаркет вляпался в скандал (видео)

Сотрудники магазина рассказали о целом семействе грызунов
В Киеве в одном из супермаркетов посетители жалуются на крыс, которые бегают не только по полу, но и лазят по стеллажам и полкам с продуктами. Журналист Антон Страшко столкнулся с грызуном в сети магазинов семейной покупки "Фуршет" на столичной Троещине и написал возмущенный пост в своем Facebook 23 октября.
Также он снял "мышиные бега" на видео.
Так, вечером в супермаркете мужчина заметил довольно крупную крысу, которая бежала от одного ряда к другому.
"Сбил ее немного с маршрута, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел", - рассказал посетитель.
После этого грызун бросился в коробку с печеньем.
"Работники сказали, что у них живет не одна крыса, а целая семья - более 5. Вообщем контактный ЗОО-Фуршет на районе", - говорится в публикации.
Видео с Facebook-страницы Антона Страшко
Пользователи сети в комментариях отмечают, что на днях в "Фуршете" по улице Радужная заметили крыс "размером с небольшую собаку". По этому поводу посетители пожаловались администрации супермаркета, на что получили заверения - вопрос передан руководству, и о решении проблемы сообщат позже.
Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Антона Страшко
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