Крысы размером с собаку: киевский супермаркет вляпался в скандал (видео)

В Киеве в одном из супермаркетов посетители жалуются на крыс, которые бегают не только по полу, но и лазят по стеллажам и полкам с продуктами. Журналист Антон Страшко столкнулся с грызуном в сети магазинов семейной покупки "Фуршет" на столичной Троещине и написал возмущенный пост в своем Facebook 23 октября.

Также он снял "мышиные бега" на видео.

Так, вечером в супермаркете мужчина заметил довольно крупную крысу, которая бежала от одного ряда к другому.

"Сбил ее немного с маршрута, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел", - рассказал посетитель.

После этого грызун бросился в коробку с печеньем.

"Работники сказали, что у них живет не одна крыса, а целая семья - более 5. Вообщем контактный ЗОО-Фуршет на районе", - говорится в публикации.

Видео с Facebook-страницы Антона Страшко

Пользователи сети в комментариях отмечают, что на днях в "Фуршете" по улице Радужная заметили крыс "размером с небольшую собаку". По этому поводу посетители пожаловались администрации супермаркета, на что получили заверения - вопрос передан руководству, и о решении проблемы сообщат позже.

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Антона Страшко

Ну, прям таки не разминулся. Ну шел крысенок по своим крысиным делам, от стресса встречи с тобой в алкогольный отдел побежал и детям за печеньками;

Он в хлебе был?

Мои хорошие. Ничего. Жрачки хватает, не холодно. Думаю, где сейчас 5 - там скоро и 15 будет...

Скрин комментариев