UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Крыму стремительно пропадает вода: карта экокатастрофы

Автор: Styler

В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, которые обеспечивают пресной водой крупные города. Из-за экологической катастрофы страдают местные жители, у которых все меньше доступа к качественной воде.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В данное время около 10 крупных водохранилищ в Крыму обмелели или находятся в плачевном состоянии. Журналисты говорят, что первые серьезные проблемы с водой появились еще летом 2020 года в Симферополе и ближайших к нему регионах.

Из-за катастрофически малого количества пресной воды в Симферопольском районе с сентября людям дают воду по графику - по три часа утром и вечером. Позже воду по графику начали также давать в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

Карта экокатастрофы в Крыму (фото: ru.krymr.com)

Чтобы обеспечить водой Симферополь местным "властям", пришлось прибегать к помощи военных, которые прокладывали трубопровод и качали воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ, а также местной реки Биюк-Карасу.

Карта экокатастрофы в Крыму (фото: ru.krymr.com)

Полностью были истощены Симферопольское и Загорское водохранилища, которые вместе с Счастливенским водохранилищем обеспечивали водой Ялту. При этом ожидается, что запасов Загорского и Счастливенского водохранилищ хватит максимум на три месяца.

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию с водой на полуострове.

  • То, что Путину плевать на воду для крымчан - это ясно! Цистернами возить воду не будут. Вопрос: сколько еще надо подождать, чтобы Россия вернула Крым?
  • Без воды Крым вернется к состоянию 1954 года. Тогда население было 0,5 млн. Реально полуостров может вытянуть 1 млн, максимум 1,5. То есть 2,5 млн что было во время оккупации + 0,5 что завезли = нереально. Итак, кремль вытеснит оттуда 1,5 млн.
  • Перефразируя арабскую мудрость, можно сказать: "Море камней с неба отдашь за глоток пресной воды". Жить станет легче? Но, веселей будет точно.

Напомним, в Крыму люди съезжают из своих домов из-за покойников под окнами.

Мы также писали о том, что над Крымом запустили 20-метровый флаг Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Крым
Читайте также
В Крым пришла настоящая весна: "расцвел" целый лес (фото)
Оккупанты хотят "улучшить" древнейшее сокровище Херсонеса: сеть в ярости
Прогноз погоды