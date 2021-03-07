В Крыму стремительно пропадает вода: карта экокатастрофы

В данное время около 10 крупных водохранилищ в Крыму обмелели или находятся в плачевном состоянии. Журналисты говорят, что первые серьезные проблемы с водой появились еще летом 2020 года в Симферополе и ближайших к нему регионах.

Из-за катастрофически малого количества пресной воды в Симферопольском районе с сентября людям дают воду по графику - по три часа утром и вечером. Позже воду по графику начали также давать в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

Карта экокатастрофы в Крыму (фото: ru.krymr.com)

Чтобы обеспечить водой Симферополь местным "властям", пришлось прибегать к помощи военных, которые прокладывали трубопровод и качали воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ, а также местной реки Биюк-Карасу.

Карта экокатастрофы в Крыму (фото: ru.krymr.com)

Полностью были истощены Симферопольское и Загорское водохранилища, которые вместе с Счастливенским водохранилищем обеспечивали водой Ялту. При этом ожидается, что запасов Загорского и Счастливенского водохранилищ хватит максимум на три месяца.

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию с водой на полуострове.