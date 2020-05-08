В Крыму на огромные баннеры поместили портрет Сталина: празднуют 9 мая

В оккупированном Россией Крыму празднуют 9 мая, вывешивая на плакаты Иосифа Сталина. Так, на улицах Севастополя на огромные баннеры в центре города с надписями "Это наша победа КПРФ" поместили фото диктатора Сталина, который в 1943-1944 году сослал в лагеря тысячи людей, проводя так называемую этническую чистку.

Как сообщает издание "Крым. Реалии", посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат.

В Крыму повесили плакаты со Сталиным (фото: ru.krymr.com)

В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов это должно символизировать "сирень победы".

Напомним, что в Севастополе 9 мая проведут ряд торжественных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции граждан. В частности, состоится парад кораблей и авиации.

Кстати, в постоянном представительстве Украины при ООН напомнили людям, что в 1944 году режим Сталина совершил массовую этническую чистку – в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в поездах для крупного рогатого скота в Азию. Об этом ведомство написало в своем Twitter.

"Россия никогда не теряет шансов оскорбить местное население", – говорится в сообщении.

Как мы ранее писали, Крым закрыли для туристов до изобретения вакцины от коронавируса.