В Крыму исчезнут все озера: ученые озвучили фатальный прогноз

В оккупированном Россией Крыму с 2014 года высохло 10 озер. Полуостров находится на грани экологической катастрофы. Местные власти абсолютно не реагируют на заявления экологов, а от населения достоверная информация скрывается.

Как сообщает Радио Свобода, горное озеро в районе Большой Ялты высохло даже менее, чем за 6 месяцев. Воды в нем сейчас не осталось. Ранее возле водоема наблюдались толпы туристов. Рядом с ним открывался красивый вид на гору Аю-Даг. Сейчас же от него осталось несколько луж. Там, где раньше была вода, пасутся лошади. Также виноградники "Массандры" поливались водой из этого озера.

В Крыму пересохло Краснокаменское озеро (фото: ru.krymr.com)

По словам эколога, озеро питалось подземными источниками, сейчас они исчерпались.

"Озеру где-то нужно брать воду. Первый источник воды - это осадки. Осадков нет. Другой способ пополнения воды - подземные источники. Но подземные источники иссякли. Все, и озеро пересохло", - рассказала эколог Маргарита Литвиненко.

Также причиной исчезновения водоема является массовое бурение скважин в этом регионе.

Пересохло еще одно крымское озеро возле села Залесное Бахчисарайского района. Ранее водоем был наполнен чистейшей водой.

Также на полуострове исчезло озеро Богайлы в Сакском районе Крыма. Засохло и знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, расположенное между Евпаторией и Саками. Крымские экологи говорят, что это произошло из-за добычи песка.

Большое озеро в Коктебеле пересохло

По словам экспертов, ситуация в Крыму будет только усугубляться. Полуостров может лишиться и других озер, если не предпринять меры. Они подчеркнули, что если за год высыхает 10 озер, то уже через 30 лет их не будет совсем.

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