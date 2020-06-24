В Крыму дворников одели в "царскую форму": так еще людей не унижали (фото)

В Крыму дворников одели в странную форму (коллаж РБК-Украина)

В сеть попали фото наряженных коммунальщиков в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму сотрудников коммунальных служб одели в форму, которая использовалась в России до 1917 года. Новую униформу примерили на себя дворники. Она пошита из голубой ткани. О возвращении в "царские времена" сообщила на своей странице в Twitter блогер под ником Roksolana Today&Крым.

Она уточнила, что местным дворникам за ношение специальной униформы пообещали доплаты к заработной плате, а также специальные значки.

"Дворовые люди присягули бояринам. "Какое унижение, запугивание тем, что привезут чужих людей, что будут получать доплаты только те, кто носит эту одежду, вернемся в царские времена! Не пора ли и на заслуженный отдых. Так еще никто людей не унижал", - написала блогер под фото.

В Крыму дворников одели в "царскую форму" (фото: twitter.com/KrimRt)

Также блогер отмечает, что каждому дворнику помимо удостоверения пообещали знаки, которые были в царские времена, делается все это за счет средств предпринимателей.

Пользователи сети отреагировали в комментариях на новую униформу крымских коммунальщиков.

Про удостоверения и знаки прикольно. Дело в том, что в царской России дворник - самый низший полицейский чин. Скрепы...

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Автор: Людмила Жукова