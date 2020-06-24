ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму дворников одели в "царскую форму": так еще людей не унижали (фото)

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 10:28
В Крыму дворников одели в "царскую форму": так еще людей не унижали (фото)
В Крыму дворников одели в странную форму (коллаж РБК-Украина)

В сеть попали фото наряженных коммунальщиков в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму сотрудников коммунальных служб одели в форму, которая использовалась в России до 1917 года. Новую униформу примерили на себя дворники. Она пошита из голубой ткани. О возвращении в "царские времена" сообщила на своей странице в Twitter блогер под ником Roksolana Today&Крым.

Она уточнила, что местным дворникам за ношение специальной униформы пообещали доплаты к заработной плате, а также специальные значки.

"Дворовые люди присягули бояринам. "Какое унижение, запугивание тем, что привезут чужих людей, что будут получать доплаты только те, кто носит эту одежду, вернемся в царские времена! Не пора ли и на заслуженный отдых. Так еще никто людей не унижал", - написала блогер под фото.

В Крыму дворников одели в &quot;царскую форму&quot;: так еще людей не унижали (фото)В Крыму дворников одели в &quot;царскую форму&quot;: так еще людей не унижали (фото)В Крыму дворников одели в "царскую форму" (фото: twitter.com/KrimRt)

Также блогер отмечает, что каждому дворнику помимо удостоверения пообещали знаки, которые были в царские времена, делается все это за счет средств предпринимателей.

Пользователи сети отреагировали в комментариях на новую униформу крымских коммунальщиков.

  • Про удостоверения и знаки прикольно. Дело в том, что в царской России дворник - самый низший полицейский чин. Скрепы...
  • Лапті з берести ще треба. А то якось нескрєпно...

Как мы ранее писали, в Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Во время дождя в море вылились тонны фекалий.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Крым
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь