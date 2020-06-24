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У Криму двірників одягли в "царську форму": так ще людей не принижували (фото)

STYLERЖиття    24.06.2020 - 10:28
У Криму двірників одягли в "царську форму": так ще людей не принижували (фото)
У Криму двірників одягли в дивну форму (колаж РБК-Україна)

У мережу потрапили фото убраних комунальників в окупованому Криму

В окупованому Росією Криму співробітників комунальних служб одягнули в форму, яка використовувалася в Росії до 1917 року. Нову уніформу приміряли на себе двірники. Вона пошита з блакитної тканини. Про повернення у "царські часи" повідомила на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Roksolana Today&Крим.

Вона уточнила, що місцевим двірникам за носіння спеціальної уніформи пообіцяли доплати до заробітної плати, а також спеціальні значки.

"Дворові люди присягули боярам. "Яке приниження, залякування тим, що привезуть чужих людей, що будуть отримувати доплати тільки ті, хто носить одяг, повернемося в царські часи! Чи не час на заслужений відпочинок. Так ще ніхто людей не принижував", - написала блогер під фото.

У Криму двірників одягли в &quot;царську форму&quot;: так ще людей не принижували (фото)У Криму двірників одягли в &quot;царську форму&quot;: так ще людей не принижували (фото)В Криму двірників одягли в "царську форму" (фото: twitter.com/KrimRt)

Також блогер зазначає, що кожному двірнику крім посвідчення пообіцяли знаки, які були в царські часи, робиться все це коштом підприємців.

Користувачі мережі відреагували в коментарях на нову уніформу кримських комунальників.

  • Про посвідчення та знаки прикольно. Річ у тому, що в царській Росії двірник - найнижчий поліцейський чин. Скрепи...
  • Лапті з берести ще треба. А то якось нескрєпно...

Як ми раніше писали, в Коктебелі сталася екологічна катастрофа. Під час дощу в море вилилися тонни фекалій.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Крим
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