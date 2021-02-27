Крымский мост может снести вулкан: ученый о новой опасности
Мост через Керченский пролив, возведенный оккупантами, может быть разрушен в следствие подземных толчков. При чем если ранее исследователи предупреждали о том, что конструкция стоит на границе раздела двух тектонических плит, то сейчас ученые заявили о грязевом вулканизме рядом с мостом.
Об этом рассказал кандидат геолого-минералогических наук, российский независимый эксперт Юрий Медовар, передает "Апостроф".
При строительстве Керченского моста были допущены грубейшие ошибки со стороны строителей. Но разрушится конструкция по другой причине.
"Мост погубят другие экологические катаклизмы – потому его нельзя было там строить. Потому в 1970-х после проведения изысканий отменили строительство моста. Их проводил Морской государственный университет, кафедра морской геологии. Там нашли грязевой вулканизм – он находится рядом с нынешним Крымским мостом. Если он взорвется, то снесет все, что можно. Потому что в основании Крымского моста не скальные породы, как должно быть в сейсмических районах, а полутвердые глины, опещаненные, водонасыщенные", – рассказывает исследователь.
Более того, эксперт подчеркнул, что строители Крымского моста совершили уголовное преступление даже в рамках российского законодательства.
"Но никто же не хочет слушать! Кстати, сейчас в России стали выступать ученые, которые подтверждают мои слова – что там строить было нельзя. Но через четыре, через пять лет – "надо было думать!". Но ведь мост надо было построить для одного человека, имя которого я не буду называть, – его построили. В СССР были СНіПы – строительные нормы и правила, в которых было написано: арочные мосты в сейсмических районах можно строить только на скальных породах. Их нарушение было уголовным наказанием. Эти нормы изменили только в 2017 году. Это значит, что строившие Крымский мост совершили уголовное преступление. Но вы же понимаете, что им было плевать", – подчеркнул Медовар.
Напомним, что ранее мы рассказывали о еще одной угрозе для Крымского моста.
До этого мы сообщали, что оккупанты в Крыму решили уничтожить одно из исторических мест Ялты.