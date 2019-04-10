Крымский мост будет снесен: названа причина

Крымский мост, который может вызвать настоящую катастрофу в акватории Азовского моря, скоро просто-напросто будет снесен. Возле "стройки века" оккупантов находится грязевой вулкан, который просыпается и активничает примерно каждые 80 лет, рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар, передает "Апостроф".

Специалист уверен, что вулкан способен уничтожить мост, который РФ построила к аннексированному украинскому полуострову.

Он подчеркнул, что строительные нормы и правила во времена СССР запрещали строить арочные мосты в сейсмических районах не на скальном основании.

А в Керченском проливе как раз полутвердые, водонасыщенные глины, которые "дышат" и деформируются, с плавунами и грязевым вулканизмом.

Ученый сетует, что его доводы и аргументацию проектировщик моста, который живет в Лондоне, по сути оставил без должного внимания.

"Мне начали рассказывать, что у них нанотехнологии, но геология - это не нанотехнология, а миллионы лет формирований пород", - говорит Медовар.

На полутвердых глинах в Керченском проливе на двух опорах "посадили" колоссальные пролеты в 10 тысяч тонн.

Фото: коллаж РБК-Украина

"А по ним еще пойдут поезда, а это 6 тысяч тонн. Как мост себя поведет?", - задал риторический вопрос Медовар.

Также он подчеркнул, что мост хотели строить в 70-х годах прошлого века, но после проведения расчетов и инженерно-геологических изысканий тогда проект завернули, поскольку "были хорошие специалисты".

На Крымском мосту строят железную дорогу с нарушением ГОСТов (фото из открытых источников)

"Ну, а сейчас у нас есть товарищ, который самый главный специалист по всем вопросам, и считает, что он может строить все, что захочет", - говорит эксперт, очевидно имея в виду президента РФ Путина.

Медовар рассказал, что недавно по телевидению показывали, что в Азовском море сработал грязевой вулкан - рыбаки пришли ловить рыбу, а там двухметровые глыбы глины вышли со дна моря и колоссальный глиняный массив стал на берегу.

"Там такая мощь, что мост будет просто снесен", - говорит он.

Видео: извержение небольшого грязевого вулкана (YouTube / Владимир Шилкин)

Как сообщалось ранее, Крымский мост стал причиной ЧП в Черном море.

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