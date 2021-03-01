Над Крымом запустили 20-метровый флаг Украины: чтобы оккупант не расслаблялся

Полотнище сшили за счет волонтеров. Все желающие оставили на нем пожелания и слова поддержки в адрес украинцев, вынужденных жить под властью оккупантов.

Контейнеры у беспилотника заполнили до отказа — открытками для крымчан ко Дню сопротивления оккупации полуострова. Отмечается, что российская ПВО бессильна против украинских беспилотников.

"Россия открыла на меня уголовное дело за посягательство на территориальную целостность РФ, теперь только так могу привет передавать", — рассказал один из участников акции.

Слова благодарности и поддержки на 20-метровом полотнище написали желающие от Львова до Донбасса.

Флаг развернули напротив пункта пропуска, где находятся российские пограничники.

"Я знаю, что наши будут смотреть новости, прочитают об этом в Интернете, для них это капля Украины, капля прошлого, люди всегда на это ждут", - рассказала одна из участниц акции.

"Чтобы оккупант никогда не расслаблялся и всегда понимал, что он на чужой территории. И обязательно наступит то время, когда он будет отвечать за те преступления, что творит", — отмечает бывший политзаключенный РФ Исмаил Рамазанов.