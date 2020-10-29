Крым превращается в помойку: в сети показали "чистейшие" воды рек

В оккупированном Крыму в водоемы сливаются токсические отходы
В Крыму оккупанты по-прежнему продолжают нещадно разрушать природу. На полуострове катастрофически пересыхают реки, а пресной воды почти не осталось.
Так, например, река Салгир в Симферополе стала настоящей помойкой. В водоем сливают нечистоты и нефтяные отходы. Об этом факте с помощью фотографий рассказал блогер под ником RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.
"Симферополь. Чистейшие воды Салгира", - с сарказмом подписал блогер снимки.
На них можно увидеть огромную пленку от нефтяных отходов на поверхности речки, которая когда-то считалась чистейшей.
В комментариях пользователи иронизируют и пишут, что "вот, что значит нефтяная держава".
Также на странице блогера появился еще один факт уничтожения водоемов в Крыму за время прихода оккупационной власти. На снимке показали когда-то полноводную реку Альма. Сейчас она превратилась в ручей.
"Крым. Район Баклы и Партизанского водохранилища. В 30-метровом русле течет 30-сантиметровая река. Когда-то гордая и полноводная р. Альма", - написали под фото.
Как мы ранее писали, в оккупированном Россией Крыму с 2014 года высохло 10 озер. Полуостров находится на грани экологической катастрофы.