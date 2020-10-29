Крым превращается в помойку: в сети показали "чистейшие" воды рек

В Крыму оккупанты по-прежнему продолжают нещадно разрушать природу. На полуострове катастрофически пересыхают реки, а пресной воды почти не осталось.

Так, например, река Салгир в Симферополе стала настоящей помойкой. В водоем сливают нечистоты и нефтяные отходы. Об этом факте с помощью фотографий рассказал блогер под ником RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

"Симферополь. Чистейшие воды Салгира", - с сарказмом подписал блогер снимки.

На них можно увидеть огромную пленку от нефтяных отходов на поверхности речки, которая когда-то считалась чистейшей.

В Крыму "загадили" чистые реки (фото: twitter.com/KrimRt)

В комментариях пользователи иронизируют и пишут, что "вот, что значит нефтяная держава".

Вот что значит нефтяная держава.

По всей РФ реки нефтью залиты, теперь и у Вас(( Воду им дайте..

Также на странице блогера появился еще один факт уничтожения водоемов в Крыму за время прихода оккупационной власти. На снимке показали когда-то полноводную реку Альма. Сейчас она превратилась в ручей.

"Крым. Район Баклы и Партизанского водохранилища. В 30-метровом русле течет 30-сантиметровая река. Когда-то гордая и полноводная р. Альма", - написали под фото.

Река Альма превратилась в ручей (фото: twitter.com/funky_ua)

Как мы ранее писали, в оккупированном Россией Крыму с 2014 года высохло 10 озер. Полуостров находится на грани экологической катастрофы.