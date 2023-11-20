Крутяться як можуть. Як українці обманюють страхові компанії, щоб отримати відшкодування

Воєнний ризик не покривають

Найголовнішою проблемою страхового ринку стало те, що компанії не відшкодовують автомобілістам пошкодження внаслідок бойових дій. До речі, такий підхід застосовують також і до нерухомості, й до іншого майна ще з 2014 року.

Однак якщо ви потрапили в аварію на окупованій території, страхова повинна це відшкодувати. Це саме ті обставини непереборної сили чи форс-мажор, який входить у договір.

У 2023 році компанії почали страхувати воєнний ризик, але найчастіше лише з покриттям 10-15% та в рамках банківського кредитування за окремими програмами.

Таке явище не стало поширеним, проте все частіше українці почали користуватися іншими шляхами обходу загальних правил.

Як українці намагаються обманути страхові компанії (фото: Freepik)

"Після детального вивчення умов договору страхування та розуміння того, що такі ризики не покриваються, страхувальники намагаються приховати сліди від впливу вражаючих елементів (у тому числі за сприяння представників правоохоронних органів), заявляють про викрадення майна після деокупації територій, хоча майно було викрадено раніше під час вторгнення та активних бойових дій тощо", - розповіли в одній зі страхових компаній.

Схожа ситуація, коли до страхової компанії зверталися з випадками пошкодження автомобілів і повідомляли про це, як про результат протиправних дій третіх осіб. Однак про те, що це сталося внаслідок воєнних дій, багато хто просто не повідомляв.

"Театральні" інсценування для страхових

Деякі водії вдавалися до зміни всіх правдивих обставин, аби тільки отримати відшкодування.

"Було зафіксовано декілька подій, де наслідки пошкодження автомобілів від воєнних дій намагалися приховати, як звичайну пожежу в гаражі. Це КАСКО, м. Дніпро. Відмовляли у виплаті страхового відшкодування", - кажуть в іншій відомій страховій компанії.

А якщо авто було пошкоджено внаслідок бомбардувань так, що відновленню не підлягає, тоді водій міг не повідомляти про це в страхову відразу, а почекати кілька місяців. У такому випадку він заявляв про викрадення транспортного засобу.

Яке покарання загрожує за страхове шахрайство

Страхове шахрайство може каратися згідно зі статтею 190 та статтею 358 Кримінального кодексу. Відповідальність може бути виражена штрафом від 17 000 гривень до 2-3 років обмеження волі.

Однак притягнути шахрая у сфері страхування в Україні досить непросто. Річ у тому, що українське законодавство не дає тлумачення терміну "шахрайство". Крім того, у Кримінальному кодексі України немає такого поняття, як "страхове шахрайство" чи "шахрайство у сфері страхування".

Проте страхові компанії намагаються досить ретельно розслідувати кожен випадок, щоб не допустити самообману, особливо у ситуаціях із великими сумами відшкодувань.