ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Крупных покупок не делал: Дзидзьо признался, на что потратил первый миллион

STYLERПерсоны    22.12.2019 - 13:10
Крупных покупок не делал: Дзидзьо признался, на что потратил первый миллион
Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Дзидзьо сделал неожиданное заявление

Певец Михаил Хома, выступающий под псевдонимом Дзидзьо, рассказал, на что потратил свой первый миллион. По его словам, деньги нужно вкладывать, и избегать необдуманных трат.

Михаил рассказал, что потратил свой второй миллион на съемки фильма - "DZIDZIO Первый раз". "Я крупных покупок не делал, я всегда не выкладывал деньги, а вкладывал! Я считаю, что это правильно, потому что сейчас в Украине еще надо сеять, а жать будем позже!" - поделился артист.

Крупных покупок не делал: Дзидзьо признался, на что потратил первый миллионДзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Также певец признался, несмотря на шутливое и каламбурное исполнение, в глубине души он серьезный и патриотический.

"Я так проникся этой идеей, что сейчас должен записать Гимн в моем исполнении вместе с молодежным симфоническим оркестром. Нам нужны новые достижения, и мне кажется, что для них время пришло", - делится Дзидзьо.

Отметим, что у Михаила есть жена - певица Ярослава Притула, известная под сценическим пседонимом SLAVIA. С будущей женой Михаил познакомился во время учебы в музыкальном училище, впоследствии они пели вместе в группе "Михаил Хома и друзья". В 2013 году поженились.

Напомним, что DZIDZIO признался, какое женское белье его восхищает.

Объявлю на всю страну: DZIDZIO рассказал, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь DZIDZIO посвятил смешную песню сборной Украины (видео)
Новости Украины Дзидзьо
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь