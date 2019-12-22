Крупных покупок не делал: Дзидзьо признался, на что потратил первый миллион

Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Дзидзьо сделал неожиданное заявление

Певец Михаил Хома, выступающий под псевдонимом Дзидзьо, рассказал, на что потратил свой первый миллион. По его словам, деньги нужно вкладывать, и избегать необдуманных трат.

Михаил рассказал, что потратил свой второй миллион на съемки фильма - "DZIDZIO Первый раз". "Я крупных покупок не делал, я всегда не выкладывал деньги, а вкладывал! Я считаю, что это правильно, потому что сейчас в Украине еще надо сеять, а жать будем позже!" - поделился артист.

Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Также певец признался, несмотря на шутливое и каламбурное исполнение, в глубине души он серьезный и патриотический.

"Я так проникся этой идеей, что сейчас должен записать Гимн в моем исполнении вместе с молодежным симфоническим оркестром. Нам нужны новые достижения, и мне кажется, что для них время пришло", - делится Дзидзьо.

Отметим, что у Михаила есть жена - певица Ярослава Притула, известная под сценическим пседонимом SLAVIA. С будущей женой Михаил познакомился во время учебы в музыкальном училище, впоследствии они пели вместе в группе "Михаил Хома и друзья". В 2013 году поженились.

Напомним, что DZIDZIO признался, какое женское белье его восхищает.