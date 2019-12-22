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Великих покупок не робив: Дзідзьо зізнався, на що витратив перший мільйон

STYLERПерсони    22.12.2019 - 13:10
Великих покупок не робив: Дзідзьо зізнався, на що витратив перший мільйон
Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Дзідзьо зробив несподівану заяву

Співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом Дзідзьо, розповів, на що витратив свій перший мільйон. За його словами, гроші потрібно вкладати, і уникати необдуманих витрат.

Михайло розповів, що витратив свій другий мільйон на зйомки фільму - "DZIDZIO Перший раз". "Я великих покупок не робив, я завжди не викладав гроші, а вкладав! Я вважаю, що це правильно, тому що наразі в Україні ще треба сіяти, а жати будемо пізніше!" - поділився артист.

Великих покупок не робив: Дзідзьо зізнався, на що витратив перший мільйонДзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Також співак зізнався, незважаючи на жартівливе та каламбурне виконання, в глибині душі він серйозний і патріотичний.

"Я так перейнявся цією ідеєю, що зараз повинен записати Гімн у своєму виконанні разом з молодіжним симфонічним оркестром. Нам потрібні нові досягнення, і мені здається, що для них настав час", - ділиться Дзідзьо.

Зазначимо, що у Михайла є дружина - співачка Ярослава Притула, відома під сценічним пседонимом SLAVIA. З майбутньою дружиною Михайло познайомився під час навчання в музичному училищі, згодом вони співали разом у групі "Михайло Хома і друзі". У 2013 році одружилися.

Нагадаємо, що DZIDZIO зізнався, яка жіноча білизна його захоплює.

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