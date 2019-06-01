Все в крови: ЧП в метро Киева взбудоражило сеть (видео)

В пятницу, 31 мая, в Киевском метро произошел жуткий инцидент: неизвестные устроили кровавое побоище. Об этом сообщает Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

"В метро, на "красной ветке", при подъезде к станции метро "Левобережной" произошла драка. По информации от очевидцев, двое пьяных провоцировали парня, орали матом, парень не выдержал и началась драка. По итогу - все в крови, еле разборонили", - указано в сообщении к видео с места происшествия.

На видео двое парней нападают на третьего и начинают его избивать. Данные кадры не оставили равнодушными и вызвали у пользователей бурные обсуждения:

У нас почти все мужчины изменились, даже в транспорте женщинам перестали уступать место! Раньше такого не было!

Хоть бы кто парню помог...

Подобное, к сожалению, становится нормой!

Люди готовы разорвать друг друга...

Напомним, что в Полтавской области пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и пошла спать.

Мы писали, что подростки в Харькове устроили пьяный дебош ради лайков. Малолетние вандалы громили квартиры на камеру.

Ранее сообщалось о том, что в Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой.