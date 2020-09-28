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Кровавый день рождения: под Днепром на 12-летнюю именинницу напали с ножом

Днепр, Понедельник 28 сентября 2020 18:40
Кровавый день рождения: под Днепром на 12-летнюю именинницу напали с ножом
Под Днепром 12-летнего ребенка порезали ножом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Праздник 12-летней девочки закончился жуткой трагедией под Днепром

В городе Каменское Днепропетровской области день рождения 12-летней девочки закончился трагедией. Во время семейного пикника произошел конфликт, и именинница получила серьезные ножевые ранения.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, семья вместе с гостями отмечали день рождения ребенка во дворе частного дома в Каменском. Во время застолья между присутствующими мужчинами внезапно разгорелся словесный конфликт, который очень быстро перерос в драку.

Во время столкновения кто-то вытащил нож и жертвой оказалась 12-летняя именинница, которой досталось три ножевых ранения. Ребенка немедленно госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Злоумышленник, который нанес ребенку ножевые ранения, сбежал с места происшествия.

Полиции удалось обнаружить и задержать преступника. Им оказался 21-летний местный житель, у которого уже были ранее проблемы с законом.

Ему объявление подозрение в совершении правонарушения по ч.4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре молодой человек устроил погром в супермаркете и пробил головой двери.

А также рассказывали о том, что под Николаевом пьяный мужчина среди бела дня забил до смерти прохожего.

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