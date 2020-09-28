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Кривавий день народження: під Дніпром на 12-річну іменинницю напали з ножем

Дніпро, Понеділок 28 вересня 2020 18:40
Кривавий день народження: під Дніпром на 12-річну іменинницю напали з ножем
Під Дніпром 12-річну дитину порізали ножем (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Свято 12-річної дівчинки закінчилося страшною трагедією під Дніпром

У місті Кам'янське Дніпропетровської області день народження 12-річної дівчинки закінчився трагедією. Під час сімейного пікніка стався конфлікт, і іменинниця отримала серйозні ножові поранення.

Як розповіли в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, родина разом з гостями відзначали день народження дитини у дворі приватного будинку в Кам'янському. Під час застілля між присутніми чоловіками раптово спалахнув словесний конфлікт, який дуже швидко переріс у бійку.

Під час сутички хтось витягнув ніж і жертвою виявилася 12-річна іменинниця, якій дісталося три ножових поранення. Дитину негайно госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Зловмисник, який завдав дитині ножові поранення, втік з місця події.

Поліції вдалося виявити та затримати злочинця. Ним виявився 21-річний місцевий житель, у якого вже були раніше проблеми з законом.

Йому оголошено підозру у вчиненні правопорушення за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі молодий чоловік влаштував погром у супермаркеті та пробив головою двері.

А також розповідали про те, що під Миколаєвом п'яний чоловік серед білого дня забив до смерті перехожого.

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