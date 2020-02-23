Кровь из носа: как быстро остановить и в каком случае нужен врач

Носовые кровотечения довольно распространены среди населения и каждый украинец хотя бы раз сталкивался с подобным явлением. Обычно они происходят внезапно и пугают, но причины могут быть разные – от самых безобидных до сигналов о том, что с организмом что-то не так.

Как рассказала врач-отоларинголог Антонина Бабий в комментарии для издания "Сегодня", есть несколько причин для носового кровотечения:

Травма (от удара по лицу или ковыряние в носу)

Искривление перегородки носа, которое сопровождается затруднением дыхания.

Расширение сосудов слизистой носа (обычно врожденная аномалия)

Поверхностное расположение сосудистого сплетения

Опухоль носа

Хронический насморк, туберкулез, дифтерия

Инородные тела в полости носа

Сухой воздух в помещение (кровеносные сосуды становятся хрупкими, трескаются из-за пересыхания слизистой)

Хронические заболевания полости носа, околоносовых пазух, печени или крови.

Повышение артериального давления.

Когда стоит немедленно обратиться к врачу

Кровотечение из носа обычно происходит внезапно и может быть разным по длительности и интенсивности. Если такие ситуации повторяются часто - то стоит обратиться к специалисту и найти причину, так как частые носовые кровотечения приводят к анемии и истощению.

Как быстро остановить кровь из носа

Голову назад запрокидывать нельзя! Тело должно оставаться в вертикальном положении, а кровь должна вытекать свободно. При запрокидывании головы есть риск поперхнуться кровью.

Если в нос попало инородное тело, то не стоит вытаскивать его самостоятельно – это нужно доверить врачу.

Для облегчения состояния нужно расстегнуть одежду, на переносицу положить лед. Как вариант – платок или салфетка, смоченные в холодной воде, любой предмет из морозилки. Ноги должны быть в тепле.

Нужно прижать крыло носа к носовой перегородке на месте кровотечения на 5-10 минут. Там образуется сгусток, который заблокирует вытекание крови.

Можно поместить в нос ватный тампон, смоченный 3% раствором перекиси водорода или 1% раствором адреналина. Могут подойти и обычные капли от насморка – они сужают сосуды и способствуют остановке кровотечения.

После того, как кровь перестала идти, 2-3 часа нужно воздерживаться от сморкания, так это может спровоцировать повторное кровотечение.