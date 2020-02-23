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Кровь из носа: как быстро остановить и в каком случае нужен врач

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Специалист объяснил, какие риски несут частые носовые кровотечения

Носовые кровотечения довольно распространены среди населения и каждый украинец хотя бы раз сталкивался с подобным явлением. Обычно они происходят внезапно и пугают, но причины могут быть разные – от самых безобидных до сигналов о том, что с организмом что-то не так.

Как рассказала врач-отоларинголог Антонина Бабий в комментарии для издания "Сегодня", есть несколько причин для носового кровотечения:

  • Травма (от удара по лицу или ковыряние в носу)
  • Искривление перегородки носа, которое сопровождается затруднением дыхания.
  • Расширение сосудов слизистой носа (обычно врожденная аномалия)
  • Поверхностное расположение сосудистого сплетения
  • Опухоль носа
  • Хронический насморк, туберкулез, дифтерия
  • Инородные тела в полости носа
  • Сухой воздух в помещение (кровеносные сосуды становятся хрупкими, трескаются из-за пересыхания слизистой)
  • Хронические заболевания полости носа, околоносовых пазух, печени или крови.
  • Повышение артериального давления.

Когда стоит немедленно обратиться к врачу

Кровотечение из носа обычно происходит внезапно и может быть разным по длительности и интенсивности. Если такие ситуации повторяются часто - то стоит обратиться к специалисту и найти причину, так как частые носовые кровотечения приводят к анемии и истощению.

Как быстро остановить кровь из носа

Голову назад запрокидывать нельзя! Тело должно оставаться в вертикальном положении, а кровь должна вытекать свободно. При запрокидывании головы есть риск поперхнуться кровью.

Если в нос попало инородное тело, то не стоит вытаскивать его самостоятельно – это нужно доверить врачу.

Для облегчения состояния нужно расстегнуть одежду, на переносицу положить лед. Как вариант – платок или салфетка, смоченные в холодной воде, любой предмет из морозилки. Ноги должны быть в тепле.

Нужно прижать крыло носа к носовой перегородке на месте кровотечения на 5-10 минут. Там образуется сгусток, который заблокирует вытекание крови.

Можно поместить в нос ватный тампон, смоченный 3% раствором перекиси водорода или 1% раствором адреналина. Могут подойти и обычные капли от насморка – они сужают сосуды и способствуют остановке кровотечения.

После того, как кровь перестала идти, 2-3 часа нужно воздерживаться от сморкания, так это может спровоцировать повторное кровотечение.

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