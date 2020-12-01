В кропивницкой школе многодетную мать затравили из-за долга в фонде класса

Школа (фото: kmu.gov.ua)

Родители угрожали оставить ребенка женщины без подарка

В Кропивницком многодетная мать стала жертвой буллинга со стороны родителей школьников. При этом ей пригрозили, что ее ребенок, который ходит во второй класс, останется без подарка на День святого Николая, если она не заплатит долг по сборам в фонд класса.

Женщина рассказала, что она мать четверых детей и в семье не хватает денег. При этом родителей школьников она уверяла, что сейчас просто нет денег, чтобы оплатить этот долг. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мне никто не помогает: я сама своими силами одела, обула, собрала в школу, и я сижу в шоке. Я должна вытащить последние средства", - заявила Виктория Мумига.

Травля началась после того, как женщина несколько месяцев назад не сдала 50 гривен в фонд класса. При этом ей в сообщении написали, что если не сдаст деньги, то ее дочь Карина не получит подарок, даже несмотря на то, что женщина была готова сдать на подарок отдельно.

Про этот инцидент начали говорить в соцсетях. На строну многодетной женщины встало родительское сообщество Кропивницкого. Активисты привезли девочке новогодний подарок, а администрации школы - туалетную бумагу.

Представительница родительского совета Кропивницкого Евгения Захарченко заявила, что это вымогательство. Активисты намерены обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

В администрации школы отметили, что о конфликте узнали из соцсетей и пообещали разобраться.

Буллинг в кропивницкой школе (видео: YouTube)

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