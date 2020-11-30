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Под Запорожьем дети подожгли сверстника и транслировали в Instagram

Бердянск, Понедельник 30 ноября 2020 13:15
Под Запорожьем дети подожгли сверстника и транслировали в Instagram
В Бердянске дети подожгли мальчика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Подростки решили устроить трансляцию трагедии в соцсеть

В Бердянске среди школьников произошел вопиющий случай. Дети специально подожгли своего 12-летнего сверстника и снимали происходящее в Instagram. Жестокие развлечения закончились трагедией. Сейчас мальчик в реанимации и находится там уже больше суток. У него диагностировано 30% ожогов тела.

В Бердянском отделе полиции подтвердили трагедию, котора случилась 29 ноября. Об єтом сообщает издание "Про Бердянск".

Под Запорожьем дети подожгли сверстника и транслировали в Instagram

Как сообщают медики, у пострадавшего ожог площадью около 30% поверхности тела. На данный момент правоохранители устанавливают подробности, а близкие подростка в социальных сетях ищут лекарственные средства, чтобы помочь ему.

На странице ребенка в Instagram осталось 6-секундное видео, где он с ровесниками распивает алкоголь и говорит, что ему скоро умирать. Судя по всему, он знал, что собираются делать друзья.

В Бердянске подростки подпалили школьника

Как мы писали ранее, В детском саду села Веприн Радомышльского района Житомирской области воспитатели и администрация детского садика устроила нешуточный буллинг относительно мамы и сына.

Ранее мы сообщали, что ученик школы под Одессой порезал себе горло в коридоре школы. Выяснилось, что учитель химии годами доводил школьника.

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