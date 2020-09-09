В Кропивницком на учеников "шьют" дело из-за спасения котенка (видео)

В Кропивницком ученики спасли котенка от голодной смерти, после чего директор школы написала заявление на подростков о преступлении. Ребятам "инкриминируют" повреждение школьного имущества - мол, отогнули часть гнилых ворот в старом сарае и сломали шифер, когда вызволяли животное.

Родители учеников также обратились в правоохранительные органы и написали встречное заявление - уже на педагогов, за нарушение прав их детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказали ученицы, они несколько дней слышали плач котенка в закрытом сарае на территории школы и беспокоились, что животное может погибнуть. Девятиклассники обратились к персоналу учебного заведения и просили открыть сарай, однако взрослые не захотели. Тогда подростки взялись спасать мяукающего кота самостоятельно.

Сейчас подростки кормят животное, всего двух недель от роду, молочной смесью со шприца. Котенка назвали Винни - в честь медвежонка Винни-Пуха, который однажды застрял в норе.

Как рассказала ученица 9-го класса Валерия Глуханчук, она с подругой залезла на крышу сарая, где сняли шифер для проведения разведки. Затем мальчик Даниил выбил железную доску, и застрявший котенок был спасен.

Сразу же после этого к сараю прибежал охранник, потом приехала директор, которая и вызвала "копов". Педагоги отчитали учеников перед толпой свидетелей, и это возмутило родителей.

Взрослые отмечают, что можно было просто позвонить им, а не "устраивать весь тот цирк".

"Мой ребенок стоял в толпе со слезами на глазах и объяснял, что он ничего не ломал, ничего плохого сделать не хотел", - говорит мать ученицы Елена Глуханчук.

Мама девятиклассника Светлана Бойченко рассказала, что предложила педагогам, чтобы ее муж пришел в воскресенье утром и сделал все.

"Сказали: "Не надо". Мы пытались найти какой-то компромисс", - сказала женщина.

Директор Балашовской гимназии городского совета Кропивницкого Мария Михайлова написала заявление в полицию и требует наказать детей за повреждения школьного имущества. В то же время она утверждает, что цель такой "экзекуции" следующая: "Чтобы дети видели, что есть полиция, вредить нельзя".

По словам следователя отдела полиции Кропивницкого Сергея Вовкогона, правоохранители рассматривают заявление директора на учеников, собираются проводить проверку, опросить всех участников инцидента, после чего примут решение.

А вот родители учеников в своем заявлении в полицию указывают, что во время публичного наказания были нарушены все права их детей, и школьники получили серьезную психологическую травму.

Видео: В школе Кропивницкого директор заявила на учеников в полицию из-за спасения котенка

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