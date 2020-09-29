В Кропивницком грузовик влетел в троллейбус с пассажирами (видео)

В Кропивницком фура протаранила троллейбус с пассажирами (Коллаж РБК-Украина)

От удара троллейбус влетел в столб, а потом в жилой дом

В Кропивницком водитель фуры влетел в троллейбус, в котором в этот момент находилось около трех десятков пассажиров. В результате удара троллейбус вылетел на тротуар, сбил электроопору и задел частный дом.

Инцидент произошел во вторник, 29 сентября, в самом центре Кропивницкого. На перекрестке улиц Архангельской и Преображенской водитель грузового автомобиля Renault не пропустил троллейбус, который двигался по главной дороге. Фура влетела в троллейбус, а тот – в бетонную опору, а потом в жилой дом. Детали рассказали в сюжете ТСН.

В результате аварии сильно пострадал только водитель троллейбуса. От удара он вылетел с водительского сидения и сильно ударился головой. Медики госпитализировали его для оказания помощи. А вот пассажирам повезло – они отделались легким испугом и несколькими синяками. В троллейбусном парке отметили, что людей спасло то, что заняты были только сидячие места.

"Если бы кто-то из пассажиров стоял, то последствия были бы серьезнее", - рассказали в парке.

Водитель грузовика полностью признал свою вину. Он объяснил, что не местный и город знает плохо. Пытался по узким улочкам города объехать перекрытую магистраль и троллейбус он просто не заметил.

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