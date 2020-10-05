В Кропивницком 20 ветеранов АТО проучили водителя маршрутки (фото)

В Кропивницком двадцать участников АТО решили проучить водителя маршрутки. Ведь незадолго до этого маршрутчик несправедливо обошелся с их побратимом.

Бывшие участники военных действий на Донбассе договорились и сели на конечной остановке в эту самую маршрутку. При этом они воспользовались свои правом льготного проезда. Об этом сообщает РадіоТрек со ссылкой на военного Дмитрия Потоцкого.

"Сегодня в г. Кропивницкий поддержать военного, к которому несправедливо отнесся водитель маршрутки, решили ветераны полка А30V, 3 Полка, 55 арт. бригады и других подразделений. Мы провели акцию на конечной остановке 113-го маршрута. Чтобы поддержать собратьев и отстоять право всех участников боевых действий на бесплатный проезд в общественном транспорте", - рассказал Потоцкий.

В Кропивницком 20 ветеранов проучили водителя маршрутки (фото: radiotrek.rv.ua)

Кроме того, Потоцкий рассказал, что в городе выявлено нарушение водителями 5, 21, 44, 55, 113 маршрутов.

Активист также добавил, что нельзя закрывать глаза на беспредел водителей в отношении ветеранов и их прав.

"Поэтому с нашей стороны будет справедливое отношение к таким. Вместе мы сила!" - поддержал побратимов Дмитрий.

Водителя маршрутки проучили в Кропивницком (фото: radiotrek.rv.ua)

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