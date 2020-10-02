Под Кропивницким трактор сбил и переехал девушку, а она встала и пошла

Под Кропивницким тяжелая строительная техника сбила на переходе девушку (коллаж: РБК-Украина)

В Кировоградской области произошло жуткое ДТП с телескопическим погрузчиком и молодой девушкой

В городе Новоархангельск Кировоградской области телескопический погрузчик сбил и переехал молодую девушку, когда она шла по пешеходному переходу. Водитель даже не притормозил в момент ДТП и не остановился после, а девушка, судя по видео, серьезно не пострадала.

На видео, опубликованном в Instagram-паблике Novoarhangelsk, видно, как девушка переходит "зебру" и не смотрит по сторонам. Погрузчик поворачивает направо и на внушительной скорости бьет девушку по голове ковшом. Она отскакивает и падает прямо под этот "трактор", который проезжает над ней.

После этого пострадавшая смогла сесть, а подбежавшие к ней люди, подняли ее и помогли отойти в сторону.

"Сбили девушку на "пешеходе". Водитель трезвый вообще был? Куда такую скорость набрал, и еще на "пешеходе", - подписаны кадры.

Погрузчик сбил девушку и переехал (видео: instagram.com/n.o.v.o.a.r.h.a.n.g.e.l.s.k.i)

Позже местные СМИ сообщили, что Яна попала в больницу. Сейчас медики устанавливают тяжесть полученных ею травм.

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