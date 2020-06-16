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Под Кропивницким молния попала в дом: мать двоих детей жестко травмирована (видео)

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 09:11
Под Кропивницким молния попала в дом: мать двоих детей жестко травмирована (видео)
Молния попала в сельский дом (коллаж РБК-Украина)

В жилье семьи залетела шаровая молния и взорвала дом

В Кировоградской области молния угодила в сельский дом и жестко травмировала 28-летнюю женщину - мать двоих детей. Сейчас пострадавшая в больнице и находится в шоке от произошедшего. Шаровая молния залетела в жилище и практически взорвала его. В доме взлетела крыша, и разошлись стены.

Как сообщается в сюжете ТСН, женщина укладывала детей спасть, когда произошла трагедия. Муж ехал с работы, а мать двоих детей решила подремать. В доме резко раздался взрыв.

"Когда забежал, то тьма просто была в доме. Ничего вообще видно не было. Побежал на крики. Малые кричали, а она на четырех лезла. Я ее поднял. Полностью в крови она была", - рассказал муж пострадавшей женщины.

Дети чудом остались невредимыми. Сейчас 28-летняя женщина Анжела не видит на один глаз и находится в больнице.

Она с болью вспоминает события того вечера. После того, как уложила детей, задремала, а потом решила посмотреть, который час и взяла телефон в руки. Прогремел страшной силы взрыв, от него разошлись стены. В доме не уцелело ничего, но семья радуется, что у них остались невредимые дети.

Очевидцы предполагают, что в дом влетела шаровая молния, а разряд притянул мобильный телефон. Газовый баллон в доме остался целым.

В Кировоградской области молния попала в дом (видео: ТСН)

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины молния
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