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Під Кропивницьким блискавка влучила в будинок: мати двох дітей жорстко травмована (відео)

STYLERЖиття    16.06.2020 - 09:11
Під Кропивницьким блискавка влучила в будинок: мати двох дітей жорстко травмована (відео)
Блискавка потрапила в сільський будинок (колаж РБК-Україна)

У житло родини залетіла кульова блискавка і підірвала будинок

В Кіровоградській області блискавка влучила в сільський будинок і жорстко травмувала 28-річну жінку - матір двох дітей. Зараз постраждала у лікарні і перебуває в шоці від події. Кульова блискавка залетіла в оселю і практично підірвала його. В будинку злетіла дах, і розійшлися стіни.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, жінка вкладала дітей спати, коли сталася трагедія. Чоловік їхав з роботи, а мати двох дітей вирішила подрімати. В будинку різко пролунав вибух.

"Коли заскочив, то темрява просто була в будинку. Нічого взагалі видно не було. Побіг на крики. Малі кричали, а вона на чотирьох лізла. Я її підняв. Повністю в крові вона була", - розповів чоловік постраждалої жінки.

Діти дивом залишилися неушкодженими. Зараз 28-річна жінка Анжела не бачить на одне око і знаходиться в лікарні.

Вона з болем пригадує події того вечора. Після того, як поклала дітей, задрімала, а потім вирішила подивитися, котра година і взяла в руки телефон. Пролунав страшної сили вибух, від нього розійшлися стіни. В будинку не вціліло нічого, але сім'я радіє, що у них залишилися неушкоджені діти.

Очевидці припускають, що в будинок влетіла кульова блискавка, а розряд притягнув мобільний телефон. Газовий балон у будинку залишився цілим.

В Кіровоградській області блискавка влучила в будинок (відео: ТСН)

Як ми раніше повідомляли, у Карпатах блискавка вбила молодого туриста.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України молния
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