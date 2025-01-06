"Шалено боляче": Кривошапко після весілля за кордоном несподівано висловився про війну

Нещодавно стало відомо, що український виконавець Олександр Кривошапко одружився втретє . І тепер, через кілька днів, він детальніше розповів про святкування й у відповідній публікації згадав про повномасштабну війну в Україні.

Що написав Кривошапко

У блозі зірка оприлюднив пост, присвячений своїй новоспеченій дружині Христині. Пара, як відомо, відгуляла весілля у Чикаго, і на святкуванні були присутні їхні найближчі люди.

Олександр зізнався, що їхня з Христиною історія кохання дивовижна, наповнена магією та любов'ю. У майбутньому він пообіцяв розкрити більше подробиць стосовно справ сердечних.

Але Кривошапко висловив жаль з приводу того, що на весіллі не змогли бути його найближчі люди через війну, яка розкидала їх по всій планеті.

"Ми з тобою з першої секунди одразу все зрозуміли. Чисельна кількість людей знає наскільки дивовижна наша історія, наскільки багато в ній магії та любові один до одного. Можливо, Ми з тобою цим поділимося, але трохи згодом. Наш шлях неймовірний, і я досі не до кінця розумію той темп, який ми задали. Ти - моє кохання, Ти - мій друг, Ти - мій лікар і тепер Ти - моя дружина", - написав артист.

"3 січня 2025 року народилася наша сім'я і ми, попри еміграцію, змогли зробити те свято, яке хотіли. Шалено боляче від того, що війна розкидала мою сім'ю по всій планеті і я не бачив на весіллі всіх своїх рідних людей, але з нами були ті люди, які разом з нами будують наше нове життя в цій дивовижній і складній країні! У нас попереду дуже багато справ і турбот, але цей день ми запам'ятаємо з тобою назавжди. Відтепер це Наш День", - додав він.

Також селебріті поділився фото та відео, які були зроблені у день весілля. Можна побачити, що наречений постав у класичному чорному костюмі та білій сорочці, у той час, як його обраниця була у пишній білій сукні з корсетом, яку доповнила лаконічними прикрасами та зібраним у пучок волоссям.

Кадри з весілля Олександра Кривошапка (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko) Кадри з весілля Олександра Кривошапка (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Що відомо про життя Олександра Кривошапка у період повномасштабної війни

На початку повномасштабної російської агресії Олександр заснував благодійний фонд "Братське серце", який займається перевезенням гуманітарної допомоги. Влітку 2022 року він також розповідав, що долучився до лав добровольчого батальйону.

Після цього фіналіст шоу "Х-Фактор" зник з публічного простору, а пізніше стало відомо, що він знаходиться у США. Подробиці свого виїзду з країни у період війни він повідомляти не став.

На його сторінці можна знайти публікації на підтримку України, проте наразі він веде свої соцмережі російською мовою. Більше того, пара спілкується російською.

На святкуванні співак виконував пісню російського гурту "Рождество" - "Так хочется жить". А ще він заспівав композицію Лари Фабіан - "Je t'aime".

Олександр Кривошапко і його обраниця Христина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Для артиста це третій шлюб. У минулому він мав законні стосунки з танцівницею Тетяною Денисовою, яка зрадила Україну, а також з моделлю Мариною Кінські, від якої має доньку.