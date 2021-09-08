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В Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью и шокировала сеть: фото "сюрприза"

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Кривой Рог, Среда 08 сентября 2021 19:51
В Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью и шокировала сеть: фото "сюрприза" Хлеб с плесенью купила женщина в Кривом Роге (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Кривом Роге в одном из супермаркетов женщина купила буханку хлеба с плесенью. Местная жительница была потрясена от увиденного.

Фото опубликовали в Facebook-сообществе "Земляки з Криворіжжя!".

Так, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных в микрорайоне Даманского.

Женщина купила в магазине буханку хлеба за 11 гривен. Когда пришла домой была неприятно поражена, ведь внутри он был с плесенью.

В Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью и шокировала сеть: фото &quot;сюрприза&quot;В Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью и шокировала сеть: фото &quot;сюрприза&quot;В Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью и шокировала сеть: фото &quot;сюрприза&quot;Женщина купила хлеб с плесенью (фото: facebook.com/groups/zemlyaki.kr)

В комментариях пользователи отреагировали на "свежий" хлеб.

  • Аналогичный хлеб я приобрел на Соколовке за 16 гривен. Пришел домой и увидел. Чек был, поэтому я хлеб вернул обратно и забрал деньги;
  • Та же история в АТБ;
  • Все жалобы к производителю хлеба, а не к продавцу. Вся информация на упаковке;
  • А на Карачун в АТБ, в том же хлебном отделе на полке видели мышь. Она наверняка тоже за хлебом пришла. Охране сказали, то он только руками развел.

Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты.

Также мы рассказывали, что делать, если в продуктах нашли живность. В частности, сначала человек может обратиться в супермаркет, потом уже до Держпродспоживслужби, куда подать жалобу.

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