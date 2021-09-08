В Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью и шокировала сеть: фото "сюрприза"

В Кривом Роге в одном из супермаркетов женщина купила буханку хлеба с плесенью. Местная жительница была потрясена от увиденного.

Фото опубликовали в Facebook-сообществе "Земляки з Криворіжжя!".

Так, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных в микрорайоне Даманского. Женщина купила в магазине буханку хлеба за 11 гривен. Когда пришла домой была неприятно поражена, ведь внутри он был с плесенью. Женщина купила хлеб с плесенью (фото: facebook.com/groups/zemlyaki.kr) В комментариях пользователи отреагировали на "свежий" хлеб. Аналогичный хлеб я приобрел на Соколовке за 16 гривен. Пришел домой и увидел. Чек был, поэтому я хлеб вернул обратно и забрал деньги;

Та же история в АТБ;

Все жалобы к производителю хлеба, а не к продавцу. Вся информация на упаковке;

А на Карачун в АТБ, в том же хлебном отделе на полке видели мышь. Она наверняка тоже за хлебом пришла. Охране сказали, то он только руками развел.