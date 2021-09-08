В Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью и шокировала сеть: фото "сюрприза"
В Кривом Роге в одном из супермаркетов женщина купила буханку хлеба с плесенью. Местная жительница была потрясена от увиденного.
Фото опубликовали в Facebook-сообществе "Земляки з Криворіжжя!".
Так, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных в микрорайоне Даманского.
Женщина купила в магазине буханку хлеба за 11 гривен. Когда пришла домой была неприятно поражена, ведь внутри он был с плесенью.
Женщина купила хлеб с плесенью (фото: facebook.com/groups/zemlyaki.kr)
В комментариях пользователи отреагировали на "свежий" хлеб.
- Аналогичный хлеб я приобрел на Соколовке за 16 гривен. Пришел домой и увидел. Чек был, поэтому я хлеб вернул обратно и забрал деньги;
- Та же история в АТБ;
- Все жалобы к производителю хлеба, а не к продавцу. Вся информация на упаковке;
- А на Карачун в АТБ, в том же хлебном отделе на полке видели мышь. Она наверняка тоже за хлебом пришла. Охране сказали, то он только руками развел.
Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты.
Также мы рассказывали, что делать, если в продуктах нашли живность. В частности, сначала человек может обратиться в супермаркет, потом уже до Держпродспоживслужби, куда подать жалобу.