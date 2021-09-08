У Кривому Розі жінка купила в супермаркеті хліб з цвіллю і шокувала мережу: фото "сюрпризу"

У Кривому Розі в одному з супермаркетів жінка купила буханець хліба з цвіллю. Місцева мешканка була вражена від побаченого.

Фото опублікували в Facebook-спільноті "Земляки з Криворіжжя!".

Так, інцидент стався в одному з супермаркетів, розташованих в мікрорайоні Даманського. Жінка купила в магазині буханець хліба за 11 гривень. Коли прийшла додому була неприємно вражена, адже всередині він був з цвіллю. Жінка купила хліб зі цвіллю (фото: facebook.com/groups/zemlyaki.kr) У коментарях користувачі відреагували на "свіжий" хліб. Аналогічний хліб я придбав на Соколовці за 16 гривень. Прийшов додому й побачив. Чек був, тож я хліб повернув назад і забрав гроші;

Та сама історія в АТБ;

Всі скарги до виробника хліба, а не до продавця. Вся інформація на упакуванні;

А на Карачун в АТБ, в тому ж хлібному відділі на полиці бачили мишу. Вона напевно теж по хліб прийшла. Охороні сказали, то він тільки руками розвів.