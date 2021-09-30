В Кривом Роге пациентов интерната запирают в комнате на навесной замок: и это не все нарушения

На момент посещения мониторинговой группы в психоневрологическом интернате Кривого Рога находилось 312 подопечных. Из них 307 мужчин и 5 женщин, 68 пациентов недееспособные.

Как отметили чиновники, в интернате вакцинированы все подопечные, а вот персонал только на 46%.

Во время визита мониторинговой группы были зафиксированы грубые нарушения. В частности, 40 пациентов были закрыты в помещении дневного пребывания на навесной замок. Комната оборудована лавками и диванами, а также телевизором.

По словам подопечных, их постоянно закрывают в этом помещении на навесной замок на дверях с решетками. Мониторинговая группа потребовала демонтировать двери. Оказалось, что многочасовой просмотр телевизора – единственный досуг пациентов.

Кроме того, в санитарно-гигиенических зонах (душевые и туалеты) отсутствуют приспособления для лиц с инвалидностью. Уединиться в таких помещениях невозможно. В некоторых комнатах отсутствует мебель и личные вещи подопечных – стоят только кровати.

"По результатам мониторингового визита будет подготовлен отчет с рекомендациями по устранению выявленных недостатков и нарушений и направлены письма в органы государственной власти", — сообщают в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.