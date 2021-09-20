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В Кривом Роге мужчина набросился с ножами на продавца в ТРЦ: "я вам головы отрежу"

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Кривой Рог, Понедельник 20 сентября 2021 14:51
В Кривом Роге мужчина набросился с ножами на продавца в ТРЦ: "я вам головы отрежу" В Кривом Роге мужчина с ножами бросился на продавца в ТРЦ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В одном из торговых центров Кривого Рога произошел неприятный инцидент. Агрессивный мужчина схватил кухонные ножи и набросился на консультанта магазина с угрозами отрезать голову.

Детали происшествия сообщили в Telegram-канале BEPESHITЪ.

Агрессивного мужчину заметили вечером 18 сентября в торгово-развлекательном центре "Терра". Он сразу привлек внимание окружающих, так как вел себя не очень адекватно.

В одном из магазинов ему не понравилась консультация менеджера и он решил ее прервать. Сначала он начал кричать, что сейчас отрежет ему голову, а потом выхватил из наплечной сумки два кухонных ножа и бросился с ними на продавца.

"Я вам сейчас головы поотрезаю, и мне ничего не будет!" – выкрикивал мужчина и добавил, что он АТО-шник и пациент "тысячки" (больница в Кривом Роге –ред.)

Как рассказали очевидцы происшествия, охрана ТРЦ "Терра" быстро исчезла с места происшествия. Люди вызвали полицию и патрульные приехали только через 20 минут.

Все это время неадеквата отвлекал от посетителей в магазине и работников случайный прохожий. Позже выяснилось, что этот герой – офицер в отставке.

Неадекватного мужчину быстро задержали, опросили его и передали в СОГ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми студент устроил стрельбу в университете.

А также рассказывали о том, что в Черкасской области мужчина пытался покончить с собой и напал на полицейского.

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