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У Кривому Розі чоловік накинувся з ножами на продавця в ТРЦ: "я вам голови відріжу"

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Кривий Ріг, Понеділок 20 вересня 2021 14:51
У Кривому Розі чоловік накинувся з ножами на продавця в ТРЦ: "я вам голови відріжу" У Кривому Розі чоловік з ножами кинувся на продавця в ТРЦ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В одному з торгових центрів Кривого Рогу стався неприємний інцидент. Агресивний чоловік схопив кухонні ножі та накинувся на консультанта магазину з погрозами відрізати голову.

Деталі події повідомили в Telegram-каналі ВЕРЕЅНІТЪ.

Агресивного чоловіка помітили ввечері 18 вересня в торгово-розважальному центрі "Терра". Він відразу привернув увагу оточення, через те, що поводився не дуже адекватно.

В одному з магазинів йому не сподобалася консультація менеджера і він вирішив її перервати. Спочатку він почав кричати, що зараз відріже йому голову, а потім вихопив з наплічної сумки два кухонні ножі та кинувся з ними на продавця.

"Я вам зараз голови повідрізаю, і мені нічого не буде!"- вигукував чоловік і додав, що він АТО-шник і пацієнт "тисячки" (лікарня в Кривому Розі - ред.)

Як розповіли очевидці події, Охорона ТРЦ "Терра" швидко зникла з місця події. Люди викликали поліцію і патрульні приїхали тільки через 20 хвилин.

Весь цей час неадеквата відволікав від відвідувачів в магазині та працівників випадковий перехожий. Пізніше з'ясувалося, що цей герой-офіцер у відставці.

Неадекватного чоловіка швидко затримали, опитали його і передали в СОГ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Пермі студент влаштував стрілянину в університеті.

А також розповідали про те, що у Черкаській області чоловік намагався накласти на себе руки та напав на поліцейського.

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