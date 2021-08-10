В Кривом Роге дети пристегнули мать наручниками: неудачно поиграли

В Кривом Роге детские шалости обернулись вызовом спасателей. Малыши пристегнули маму самодельными наручниками к трубе, а освободить ее уже не смогли.

Странные игры с детьми устроила жительница Ингулецкого района Кривого Рога. Она позволила детям пристегнуть ее самодельными наручниками к металлической трубе во дворе и оказалась в ловушке. Дети не смогли освободить маму и начали звать на помощь соседей.

"9 августа, в Ингулецком районе Кривого Рога в Службу спасения "101" позвонили жители многоквартирного дома на улице Панаса Мирного и сообщили о прикованной к металлической конструкции женщине. По словам заявителей, дети, играя самодельными наручниками, пристегнули свою мать, а когда хотели ее отпустить — не смогли, потому что наручники не открылись", - рассказали в службе спасения.

Сотрудники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента с применением обычной булавки смогли открыть наручники и освободить 38-летнюю женщину.

К счастью, никакого ущерба для здоровья пострадавшая не получила, и госпитализация в больницу ей не понадобилась.

Дети приковали маму наручниками к трубе во дворе