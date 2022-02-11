Критикуем правильно: как не травмировать ребенка неосторожными словами (советы родителям)

Почему дети не любят критику?

Многие родители и учителя бывали в ситуации, когда критика оценок, вкусов или поведения ребенка приводила к противоположному результату. Подросток начинал даже с большим рвением прибегать к вредному поведению и видел в этом источник независимости.

Почему так происходит? Есть вероятность, что критика слишком грубая или неконструктивная. Конечно, существуют и другие причины. Например, ребенок проверяет родителей на "прочность", стараясь увидеть границы дозволенного, или же воспринимает это как критику личности, что расценивается как унижение.

Именно поэтому каждый случай детского игнорирования и бунта следует рассматривать отдельно, а уже в зависимости от контекста выбирать подход.

Также нельзя не вспомнить случаи, когда родители, боясь испортить отношения с детьми, бросаются в противоположную крайность. Не обращают внимание на провокационное поведение, плохие оценки, ругань, мотивируя это "свободой", или пытаются быть "другом" или "старшей сестрой" для подростка.

Почему дети не любят критику (freepik)

Стоит ли говорить, что такой либерализм и уравнивания явно не равных личностей тоже является вредным, и отнюдь не прогрессивным. Ребенок должен иметь опору, которой в силу возраста, опыта и ресурсов и является взрослый. Также, лишая ребенка критики, вы лишаете ее ориентиров и обратного отклика, который является мощным мотиватором и почвой для профессионального развития.

Поэтому критиковать полезно и нужно. Но делать это надо правильно, с уважением, а детей стоит приучать к правильному восприятию критики - как к помощи, коррекции, а не нападения на личность.

Как правильно и неправильно?

Самым ярким примером грубой критики является манера общения инструкторов в армии, которую ярко отражено в фильме "Майор Пейн" и тысячах шуток. Стоит отметить, что подобное поведение также имеет цель.

Например - закалить перед психологическим давлением врага или приучить к стрессу. Но для воспитания ребенка столь жесткий подход вряд ли будет продуктивным.

Чтобы не стать неким майором Пейном, вспомним примеры токсической критики и попробуем выработать правила, которые помогут ее избежать.

"Ты написал ужасное произведение"

Почему эта критика плохая? Потому что не содержит конструктивных советов. Как говорится - "Критикуешь? Предлагай!". В этом случае это правило подходит на все 100%. Укажите на конкретные промахи и ошибки, скажите, как их исправить, а также старайтесь как можно реже использовать предложения, начинающиеся на "ты".

"Ты ужасно одеваешься!", "Вы слушаете неправильную музыку!".

Как правильно говорить ребенку критику (freepik)

Некоторые современные музыканты и модные тренды действительно могут вызвать неоднозначную реакцию у взрослых, но прибегать к таким высказываниям не стоит. Потому что здесь вы критикуете вкусы, личность и способы самовыражения ребенка, что является не слишком корректным. Значительно лучше сказать, чем именно вам не нравится такая музыка (я чувствую себя так, словно музыкант меня оскорбляет, на меня кричит, недооценивает меня как слушателя), и обоснованно объяснить, почему безальтернативное увлечение ею может привести к плохим последствиям.

"Ты все делаешь неправильно, вот посмотри на дочь соседей, она молодец!".

Сравнение с кем-то вообще вряд ли может порадовать хоть кого-то. Во-первых, как можно сравнивать совершенно разные личности? Во-вторых, мы видим лишь внешнюю оболочку, мы не знаем, что на самом деле делает и думает другой человек, возможно, она никак не может быть примером. И, в-третьих, такое сравнение обесценивает ребенка и его старания. Она будет думать, что чтобы она не сделала, она все равно будет хуже условную дочь соседей.

А как критиковать правильно? Стоит придерживаться следующего алгоритма.

Начинайте с похвалы. Непременно найдите то, за что можно похвалить ребенка! Это создает позитивную атмосферу, поэтому найдите как можно больше положительных деталей.

Абстрагируйтесь от эмоций. Они могут изрядно испортить разговор, а вы же должны подобрать корректные фразы! Если вас переполняют негативные эмоции, то просто сделайте паузу, а разговор начинайте тогда, когда успокоитесь. Тогда ваши слова будут звучать более объективно.

Будьте позитивно настроены. Продемонстрируйте ребенку, что даже когда вы его критикуете, вы все равно на его стороне.

Говорите "я", а не "ты". Не стоит напирать на "ты не прав, ты ошибся...". Лучше скажите "Я не соглашаюсь, меня очень расстраивает" и тому подобное. Так вы измените фокус внимания и ребенок вместо того, чтобы защищаться, будет готов к открытому обсуждению.

Будьте внимательны к деталям. Чем яснее ваши претензии, тем лучше.

Не акцентируйте на ребенке. Не стоит во время критики переходить на личности. Лучше сосредоточьтесь на поведении или результате. Иначе ребенок "закроется", а дальнейший разговор будет бессмысленным.

Поставьте себя на место ребенка. Попробуйте представить, с какими сложностями она столкнулась, ведь взрослые со своей позиции видят ситуацию несколько иначе.

Не высказывайте все претензии сразу. Если претензий много, выберите для начала одну-две самые важные.

Как правильно говорить ребенку критику (freepik)

Предлагайте выход из ситуации. Бесцельная критика никому не приносит пользы. Если уже начали критиковать, то предложите, как решить спорные моменты. Ребенок увидит, что вам действительно не все равно.

Заканчивайте положительно. Это позволит создать ощущение позитивного разговора в целом, поможет смягчить впечатление от не слишком приятных моментов обсуждения.

Что делать, когда ребенок теряет интерес к предмету через критику?

К счастью, сейчас все чаще люди понимают, что критика должна быть конструктивной, начинают в ней учиться. Особенно важно овладеть искусством конструктивной критики родителям и педагогам. Они все должны понимать, что даже одно неосторожное слово может напрочь испортить отношения с ребенком.

Так, неконструктивная критика со стороны учителя может раз, и навсегда отбить желание изучать предмет. И такое случается! Критика может нанести травму, вследствие которой нелюбовь к педагогу переносится на математику, физику или язык, закрепляясь на многие годы.

Как правильно говорить ребенку критику (freepik)

Если вы видите, что интерес к предмету утрачивается, а оценки становятся только хуже, то попробуйте спасти положение, предложив альтернативные способы изучения предмета. Овладение языком через фильмы, программирование - через игры, или подтягивание определенных предметов благодаря занятиям в онлайн-школе.

Способность адекватно воспринимать критику коренится в воспитании. С одной стороны это правильная установка, где критика - полезный совет, а с другой - способность учителей и родителей к конструктивному общению.

Именно поэтому критикуя обращайте внимание как на реакцию детей, так и собственное поведение. Только двусторонняя работа в этом направлении позволит детям не только услышать, но и по настоящему воспринять критику.