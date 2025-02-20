"Критичний день": що обіцяє астропрогноз на 20 лютого і які справи в "чорному списку"

Прогноз астропогоди на 20 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Критичний день зміни фази Місяця. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук і ремесел", - радить Соловйова.

"Будь-які знання легко сприймаються. Головна умова - повне зосередження на найбільш важливій задачі та пошук необхідної інформації для її рішення. День пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем. Усі знання треба використовувати лише з добрими намірами", - також пояснила вона.

За словами астролога, цього дня можна ефективно прогнозувати майбутнє. Період сприяє омолодженню, також його пов'язують зі змінами. Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію.



Гороскоп на 20 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

20 лютого - день Юпітера, планети «великого щастя», широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - попередила експерт.

"У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - резюмувала вона.