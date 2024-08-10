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Критичний день. Астролог склала прогноз на 10 серпня та дала головні попередження на цю суботу

Субота 10 серпня 2024 08:25
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Критичний день. Астролог склала прогноз на 10 серпня та дала головні попередження на цю суботу Гороскоп на суботу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

У суботу, 10 серпня, день може бути критичним. Уся річ в тому, що одразу дві планети - Меркурій та Сатурн, перебувають у ретрограді.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповіла, на що чекати цього дня.

Що треба робити та від чого слід відмовитися 10 серпня

У суботу, попередила астролог, день буде критичним. Тому не варто планувати нічого нового, особливо якщо це стосується важливих рішень, змін зачісок та зовнішності, а також хірургічних чи стоматологічних втручань.

Не слід забувати і про те, що Меркурій продовжує перебувати у ретрограді. Тому відмовтеся від важливих справ та з'ясування стосунків.

Соловйова дала декілька порад на 10 августа:

  • не піддавайтесь на провокації, не обманюйте
  • будьте уважними, оскільки можливі шахрайство та обман
  • бережіть здоров'я, підвищується можливість застудитися
  • будьте обережними зі словами, небезпечними стануть пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим.

"Можна перевірити свій імунітет: чим вищий духовний рівень розвитку людини, тим здоровішою вона почувається у цей день", - зазначила астролог.

Після 12:02 слова набувають найвищої сили та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Усі добрі побажання можуть стати реальністю.

Саме тому, розповіла Соловйова, визнавайте свої помилки, відстежуйте свої сумніви, трансформуйте свої страхи на позитивні емоції, виконуйте чорнову роботу.

Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів. Також можна дотримуватися дієти, постувати, очищати організм від шлаків.

Критичний день. Астролог склала прогноз на 10 серпня та дала головні попередження на цю суботу

Гороскоп на 10 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

"10 серпня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов'язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - розповіла астролог.

"Запам'ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно складає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі", - додала вона.

Збалансувати дію цієї планети у ретрограді можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім.

"Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - резюмувала Соловйова.

До слова, раніше з'явився Таро-гороскоп на 10 серпня.

Окрім цього, раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку відчують на собі кармічний успіх.

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