Кристина Агилера упала на концерте в России: видео конфуза

Кристина Агилера, которая является популярной певицей из США, приехала в Санкт-Петербург с концертом. На выступлении певица не удержала равновесие и во время исполнения песни Bionic упала с лестницы. Танцоры звезды быстро помогли ей подняться и она продолжила шоу.

Видео фрагмента падения опубликовали в аккаунте Instagram drugs_dont_work.

Отмечается, что шоу проходило в Ледовом дворце. Звезда спела 23 композиции. Среди них были известные хиты, а также новые песни. За время пребывания на сцене Агилера успела сменить десяток костюмов, убегая за кулисы после каждых двух песен.

Фото: Кристина Агилера (Getty Images)

В соцсетях поклонники артистки пишут, что им не хватило времени концерта, чтобы насладиться творчеством певицы. Выступление длилось всего 1,5 часа.

Перед концертом Кристина Агилера прогулялась по Петербургу. Она успела походить по Невскому проспекту и посетить Спас на Крови.

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