"Крихітка Триніті". Коли була створена та випробувана перша у світі атомна бомба

16 липня 1945 року у штаті Нью-Мексико в США було здійснено перше у світі випробування атомної зброї. Ця атомна бомба плутонієва, мала назву "Триніті" і саме вона поклала початок ядерній епосі.

Хто її створив, як пройшли випробування та чому людство вирішило створити таку страшну зброю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Мангеттенський проєкт

Мангеттенський проєкт - це кодова назва програми розробки ядерної зброї в США, яке стартувало у вересні 1942 року.

Сама ідея створення ядерної зброї на заході виникла набагато раніше, ще наприкінці 1930-х років. Перша причина - стрімкий розвиток фізики у XX столітті, а точніше - досягнення атомної фізики, де вчені зрозуміли, як поділити ядро.

Друга причина - в Європі спостерігався підйом агресивних, фашистських поглядів. Уряди США, Канади та Великої Британії шукали нові та більш потужніші види озброєння, щоб стримувати війни та конфлікти. А можливості атомної енергії давали надії.

В групу Мангеттенського проєкту ввійшли фізики та інші вчені зі світовим ім'ям з декількох країн. Координував вчених штаб Північного Атлантичного Дивізіону інженерного корпусу Армії США. Спочатку в Чиказькому університеті була організована металургійна лабораторія для вивчення плутонію та уранових збірок (примітивні ядерні реактори).

А згодом Роберта Оппенгеймера з Університету Берклі попросили зайнятися теоретичними розрахунками кінетики швидких нейтронів - ключа до обчислення критичної маси та детонації (про що був знятий відомий фільм "Оппенгеймер").

Науковці працювали три роки й в 1945 році створили одразу три бомби - Триніті, Товстун та Малюк.

Випробування першої у світі атомної бомби

16 липня вчені Мангеттенського проєкту провели перші випробування - плутонієвої бомби імплозивного типу, який дали назву Триніті. Вважається, що назву і місце випробування обрав саме Оппенгеймер, який був керівником Мангеттенського проєкту. Вибух був еквівалентний 21 кілотонні тротилу. Розмір вогняної кулі - близько 200 метрів.

Фізики давали дуже неоднозначні прогнозу щодо випробувань - від нульової потужності в разі повного провалу аж до знищення штату Нью-Мексико і всієї планети. Вважалося, що ядерний вибух може запалити реакцію безконтрольного вигоряння атмосферного кисню, в що більшість вчених не вірили, але це заставляло їх хвилюватися.

Але випробування пройшли вдало, ніхто не постраждав, а на місці вибуху поставили пам'ятник, якій нагадує про першу в історії людства атомну бомбу.

Випробування першої у світі ядерної бомби (фото: Вікіпедія)

А менш ніж за місяць, ще дві ядерні бомби, які були створені Мангеттенським проєктом, вбили десятки тисяч людей у японських містах Хіросіма та Нагасакі (6 та 9 серпня).

"Малюк" містила 64 кг збагаченого урану, що на 80% складався з урану 235. Внаслідок ядерної реакції близько 600 міліграмів цієї речовини перетворилося на енергію, еквівалентну вибуху близько 15 кілотонн тротилу, що вбила близько 140 тисяч мешканців Хіросими.

"Товстун" став третьою атомною бомбою у світі та другою, яка була застосована у бойових діях. Ця бомба відхилилася від запланованого епіцентру вибуху на 2 км, однак це не сильно знизило масштаби катастрофи - загинуло 73 тисячі людей і ще 35 тисяч загинули пізніше від радіації.

Обеліск на місці випробування першої ядерної бомби (фото: Вікіпедія)