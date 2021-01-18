Крещение 2021: список локаций для ныряния в прорубь в Киеве

В Украине действует усиленный карантин до 25 января. В связи с этим искупаться в проруби в Киеве будет очень сложно, так как места для купания организовываться не будут.

На Крещение 19 января христиане отмечают праздник традиционным купанием в проруби. Считается, что освященная вода снимает все грехи и дает сильный иммунитет и здоровье. Этот обычай не церковный, а народный. Он появился в Украине в конце 20 века. Где жители и гости столицы смогут окунуться в проруби, рассказали в материале УНИАН.

"В связи с карантинными ограничениями мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 проводиться не будут, места для купания не будут обустраиваться", - сообщили в киевском коммунальном предприятии "Плесо". Коммунальные службы призвали украинцев не собираться на набережных, чтобы избежать заражения.

Однако в нескольких местах будут дежурить спасатели, так как для многих украинцев традиционное погружение в воду на Крещение является обязательным.

Гидропарк

Возле часовни Крещения Господня ежегодно проходят крещенские купания. Это место очень популярно среди киевлян, поэтому там 19 января будут дежурить спасатели и аварийно-спасательная водолазная служба. Рядом есть кабинки для переодевания и искупаться можно бесплатно.

Оболонская набережная

Самое популярное место для купания возле Свято-Покровского собора. В 2021 году тут не будут вырубать прорубь из-за погоды. Но наверняка желающих искупаться тут можно будет увидеть.

Центр развлечений "Х-парк"

В парке "Муромец" будет проводиться фестиваль МоржиFest. Тут смогут окунуться все желающие и будут оборудованы зоны для переодевания и кафе.

Днепровская набережная

Возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого, перед Иорданским крестом смогут искупаться все желающие.

Голосеевский парк

Оборудованная купель находится возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Парк "Феофания"

На территории парка места для купания будут работать с 8 утра, также будут организованы места для подогрева и горячие напитки. Для взрослых вход – 30 гривен, для детей – 10 гривен.

Озеро Тельбин

Возле храма Рождества Христова на Березняках будет освящено церковью место для купания, в котором смогут окунуться все желающие.

Мамаева Слобода

В этом парке можно будет искупаться по казацким обычаям. До 10.00 вход на территорию парка бесплатный, после – 120 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали рекомендации, как окунуться в прорубь и не заболеть.

А также рассказывали о том, что врачи дали рекомендации о том, как окунаться в прорубь тем, кто переболел коронавирусом.