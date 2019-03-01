Крепостная: 7 серия 1 сезона смотреть онлайн

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Седьмая и восьмая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала, Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 7 серию сериала Крепостная по ссылке:

В седьмой и восьмой серии Крепостной зритель продолжит раскрывать образ сына помещика, Григория Червинского, который, напомним, в предыдущих сериях крайне неподобающе вел себя по отношению к главной героине, Катерине.

Григорий решил показать отцу, что он изменился, прекратил посещать игральные клубы и постоянно крутить романы с разными девушками. Однако делает он это исключительно для того, чтобы поскорее вернуть доверие Червинского старшего и получить место управляющего на махорочном заводе отца.

Однако хитрый помещик не спешит верить в столь быструю реинкарнацию своего сына, ведь, как известно, яблоко от яблони не далеко падает. С другой стороны, его больше интересуют успехи молодой актрисы Яхонтовой, к которой старый ловелас, роль которого, напомним, исполнил Григорий Баклан, не равнодушен. Да и в том, что молодая актриса получила львиную долю ролей в театре, безусловно, есть причастность Петра Ивановича Червинского.

Что же касается крепостной Катерины, то она, в очередной раз поддавшись чувствам, снова сбегает на встречу с Алексеем Косачем. Этот поступок может обернуться для Китти большими неприятностями, ведь ее крестная, Анна Червинская, узнает о ее отсутствии. Стоит ли игра свечь?

Все эти события происходят в седьмой и восьмо сериях сериала Крепостная, а финал первой недели эфира точно не оставит никого равнодушным.

1 сезон сериала Крепостная будет выходить с понедельник по чеверг в 20:00 на телеканале СТБ.