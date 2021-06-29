В Кременчуге людям продали смертельное мясо для шашлыка: пикник мог закончиться реанимацией
В одном из магазинов Кременчуга клиентам продали мясо со смертельным сюрпризом. В ошейке оказалась иголка.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Ху*вый Кременчуг".
Отмечается, что некачественный продукт питания продавался в "Маркетопте" на улице Московской.
"Как прекрасно проведенный выходной с вкусным шашлыком мог бы быть испорчен походом к врачу. В купленном ошейке в Маркетопте на Московской был обнаружен обломок иглы, спасло то, что человек все режет ножом на мелкие кусочки", - написал человек, купивший мясо.
Женщина сообщила, что в виде компенсации в магазине ей предложили конфеты и сок, но она отказалась.
"В маркете была, сказали, что они ничем не накалывают мясо, что это скорее всего от вакцинации. Извинились и предложили конфеты и сок. Мне этого не надо. Хорошо что это нашли, а не съели, не известно чем бы это кончилось", - пожаловалась клиентка.
В Кременчуге мясо продавали с иголкой (Telegram)
В комментариях пользователи отреагировали на данный факт.
- Игла от инъектора, которым собственно и накалывают мясо водичкой с разной химией. Но контролерам МаркетЖопты-Быдловички платят "налоги" постоянно.... Им можно травить людей разнообразной химией....
- Там би не похід до лікаря був, екстрена поїздка в реанімацію.
- А как такое можно не заметить, на зубах цокот будет, это если сразу глотать не пережевывая, большим куском.
Как мы ранее писали, в украинских супермаркетах продавали колбасу со стеклом.