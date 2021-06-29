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В Кременчуге людям продали смертельное мясо для шашлыка: пикник мог закончиться реанимацией

Новина українською →
Кременчуг, Вторник 29 июня 2021 16:28
В Кременчуге людям продали смертельное мясо для шашлыка: пикник мог закончиться реанимацией В Кременчуге продали мясо со смертельным сюрпризом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В одном из магазинов Кременчуга клиентам продали мясо со смертельным сюрпризом. В ошейке оказалась иголка.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Ху*вый Кременчуг".

Отмечается, что некачественный продукт питания продавался в "Маркетопте" на улице Московской.

"Как прекрасно проведенный выходной с вкусным шашлыком мог бы быть испорчен походом к врачу. В купленном ошейке в Маркетопте на Московской был обнаружен обломок иглы, спасло то, что человек все режет ножом на мелкие кусочки", - написал человек, купивший мясо.

Женщина сообщила, что в виде компенсации в магазине ей предложили конфеты и сок, но она отказалась.

"В маркете была, сказали, что они ничем не накалывают мясо, что это скорее всего от вакцинации. Извинились и предложили конфеты и сок. Мне этого не надо. Хорошо что это нашли, а не съели, не известно чем бы это кончилось", - пожаловалась клиентка.

В Кременчуге людям продали смертельное мясо для шашлыка: пикник мог закончиться реанимациейВ Кременчуге людям продали смертельное мясо для шашлыка: пикник мог закончиться реанимациейВ Кременчуге мясо продавали с иголкой (Telegram)

В комментариях пользователи отреагировали на данный факт.

  • Игла от инъектора, которым собственно и накалывают мясо водичкой с разной химией. Но контролерам МаркетЖопты-Быдловички платят "налоги" постоянно.... Им можно травить людей разнообразной химией....
  • Там би не похід до лікаря був, екстрена поїздка в реанімацію.
  • А как такое можно не заметить, на зубах цокот будет, это если сразу глотать не пережевывая, большим куском.

Как мы ранее писали, в украинских супермаркетах продавали колбасу со стеклом.

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