У Кременчуці людям продали смертельне м'ясо для шашлику: пікнік міг закінчитися реанімацією
В одному з магазинів Кременчука клієнтам продали м'ясо зі смертельним сюрпризом. В ошийку виявилася голка.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Ху * вий Кременчук".
Відзначається, що неякісний продукт харчування продавався в "Маркетопті" на вулиці Московській.
"Як чудово проведений вихідний зі смачним шашликом міг би бути зіпсований походом до лікаря. У купленому нашийку в Маркетопті на Московській був виявлений уламок голки, врятувало те, що людина все ріже ножем на дрібні шматочки", - написав чоловік, який купив м'ясо.
Жінка повідомила, що у вигляді компенсації в магазині їй запропонували цукерки і сік, але вона відмовилася.
"У маркеті була, сказали, що вони нічим не наколюють м'ясо, що це швидше за все від вакцинації. Вибачилися і запропонували цукерки й сік. Мені цього не треба. Добре що це знайшли, а не з'їли, не відомо чим би це скінчилося", - поскаржилася клієнтка.
У Кременчуці м'ясо продавали з голкою (Telegram)
У коментарях користувачі відреагували на даний факт.
- Голка від ін'єктора, яким власне і наколюють м'ясо водичкою з різною хімією. Але контролерам Маркетжопти-Бидловички платять "податки" постійно.... Їм можна труїти людей різноманітною хімією....
- Там би не похід до лікаря був, екстрена поїздка в реанімацію.
- А як таке можна не помітити, на зубах цокіт буде, це якщо відразу ковтати не пережовуючи, великим шматком.
Як ми раніше писали, в українських супермаркетах продавали ковбасу зі склом.