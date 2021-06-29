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У Кременчуці людям продали смертельне м'ясо для шашлику: пікнік міг закінчитися реанімацією

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Кременчук, Вівторок 29 червня 2021 16:28
У Кременчуці людям продали смертельне м'ясо для шашлику: пікнік міг закінчитися реанімацією У Кременчуці продали м'ясо зі смертельним сюрпризом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В одному з магазинів Кременчука клієнтам продали м'ясо зі смертельним сюрпризом. В ошийку виявилася голка.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Ху * вий Кременчук".

Відзначається, що неякісний продукт харчування продавався в "Маркетопті" на вулиці Московській.

"Як чудово проведений вихідний зі смачним шашликом міг би бути зіпсований походом до лікаря. У купленому нашийку в Маркетопті на Московській був виявлений уламок голки, врятувало те, що людина все ріже ножем на дрібні шматочки", - написав чоловік, який купив м'ясо.

Жінка повідомила, що у вигляді компенсації в магазині їй запропонували цукерки і сік, але вона відмовилася.

"У маркеті була, сказали, що вони нічим не наколюють м'ясо, що це швидше за все від вакцинації. Вибачилися і запропонували цукерки й сік. Мені цього не треба. Добре що це знайшли, а не з'їли, не відомо чим би це скінчилося", - поскаржилася клієнтка.

У Кременчуці людям продали смертельне м'ясо для шашлику: пікнік міг закінчитися реанімацієюУ Кременчуці людям продали смертельне м'ясо для шашлику: пікнік міг закінчитися реанімацієюУ Кременчуці м'ясо продавали з голкою (Telegram)

У коментарях користувачі відреагували на даний факт.

  • Голка від ін'єктора, яким власне і наколюють м'ясо водичкою з різною хімією. Але контролерам Маркетжопти-Бидловички платять "податки" постійно.... Їм можна труїти людей різноманітною хімією....
  • Там би не похід до лікаря був, екстрена поїздка в реанімацію.
  • А як таке можна не помітити, на зубах цокіт буде, це якщо відразу ковтати не пережовуючи, великим шматком.

Як ми раніше писали, в українських супермаркетах продавали ковбасу зі склом.

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